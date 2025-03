David González reveló que la recuperación de Falcao va “por la mitad de su proceso”: esto dijo

Millonarios tomó aire, luego de semanas sumamente complicadas. El cuadro capitalino se impuso 2-0 en el clásico ante Independiente Santa Fe y ahora se alista para recibir en El Campín a Alianza FC, compromiso programado para el domingo 30 de marzo a las 3:30 de la tarde.

Justamente en la previa de este duelo, que por cierto es válido por la fecha 11 de la Liga 2025-I, el entrenador David González ofreció una rueda de prensa en la que dio detalles sobre la actualidad de la plantilla y explicó el panorama de cada uno de los lesionados, así como de los jugadores que están finalizando su etapa de recuperación.

Esperados regresos en Millonarios

En este orden de ideas, el técnico antioqueño reveló que tanto Jhoan Hernández como el panameño Jovani Welch ya están trabajando con el equipo y en cualquier momento podrán ser tenidos en cuenta para los partidos de Liga.

“Welch viene haciendo una readaptación buena. Seguiremos observando en la semana cómo se acomoda porque tampoco es cuestión de arriesgarlo. Confiamos en que en pocas sesiones esté disponible para competir... Jhoan está a la par de Nico, Samuel, Danovis, todos compitiendo, entrenando y peleando por un puesto de manera leal”, sentenció el DT.

Ausencias prolongadas en Millonarios

Quienes todavía tienen demorado su regreso a los terrenos de juego son Radamel Falcao García, Santiago Giordana, Jader Valencia y David Mackalister Silva. Pues bien, David González explicó cómo avanza cada proceso y de paso dio claridad sobre lo acordado, junto a la Selección de Costa Rica, con la recuperación de Juan Pablo Vargas.

“Falcao va por la mitad de su proceso, todavía es temprano y está en esa etapa con los fisios; Giordana y Jader están recién terminando esa parte aguda, no están en trabajos de campo; Macka está dentro de su proceso y no ha empezado trabajo de campo, le faltan unas buenas semanas”, indicó en un primer momento el estratega.

En cuanto a Vargas, esto fue lo que contó: “Juan Pablo viene en la parte final de su recuperación. Se hizo un trabajo conjunto con la Selección, dado que el entrenador quería tenerlo por ser nuevo en el cargo. Él quería que concediera su metodología y forma de trabajo. Juan Pablo viajó con el compromiso de que no jugaría, sino que haría el trabajo como si estuviera acá”.

Polémica por Néiser Villarreal

Finalmente, David González aprovechó el espacio para dar su opinión respecto a la polémica suscitada por Néiser Villarreal, cuando se paró sobre el balón y los jugadores de Independiente Santa Fe corrieron a increparlo. Esto fue lo que dijo el DT:

“Hay muchas opiniones al respecto y todas tienen su validez. Lo primero es que (la jugada) definitivamente molesta al rival, pero se convierte en una manera de quitarle ritmo a un partido, por lo que se seguirá haciendo. Si le restáramos importancia, especialmente desde el Reglamento, pues (la jugada en cuestión) no existiría. En ningún libro dice que eso no se puede hacer. A nosotros nos tocó sufrirlo y uno dice que por qué no lo hacen al ir empatando o perdiendo, puede pasar o no, pero es algo que provoca al rival y al final buscar eso no es lo mejor que se puede hacer, pierde la ética del juego; pero, si se normaliza, no habría ni necesidad de sancionarlo”.