Tony Robbins regresa a Sudamérica tras 25 años: Wake Up Conference 2025 se vivirá en Bogotá

Colombia

La capital colombiana será el epicentro del desarrollo personal y empresarial con la llegada del Wake Up Conference 2025, que se realizará el 3 y 4 de octubre en el Coliseo MedPlus. El evento contará con la participación estelar del reconocido estratega global Tony Robbins, quien regresa a Sudamérica después de 25 años. Las entradas ya están disponibles en www.taquillalive.com, con opciones VIP y descuentos de preventa.

Un cartel internacional de alto impacto

Wake Up Conference se ha consolidado como una plataforma de transformación personal y profesional, reuniendo a expertos de renombre mundial. Este año, Tony Robbins encabezará el evento. “Desde hace 25 años, Tony Robbins no venía a Sudamérica y gracias a Wake Up Conferences es posible vivir esta gran experiencia”, aseguró Jorge Loza, fundador y CEO del evento.

Robbins compartirá escenario con:

Ismael Cala, experto en Mindfulness Ejecutiva y felicidad corporativa.

Jenny Barrera, estratega de negocios en Real Estate.

Orlando Denegri, especialista en PNL y alto rendimiento.

Susi Vereecken, directora ejecutiva de Maxwell Leadership en América Latina.

Regina Carrot, conferencista y autora de Cómo salir del Club de los Fracasados.

Jorge Loza, mentor en bienes raíces y fundador de Ciudapolis.

Los asistentes podrán participar en dinámicas de alto impacto, meditaciones guiadas y ejercicios enfocados en elevar su liderazgo, comunicación y toma de decisiones.

Voces que transforman desde Colombia

El evento también tendrá representantes nacionales que han generado impacto en distintos sectores:

Claudia Bahamón, presentadora y activista ambiental, será la anfitriona oficial.

Daniela Álvarez, embajadora de resiliencia y bienestar emocional.

Dr. Bayter, referente en salud integral y medicina preventiva.

Tatiana Arias, promotora de la felicidad financiera para mujeres emprendedoras.

Jorge Arias, director de Google Workspace para América Latina.

Un espacio a la altura del evento

El Coliseo MedPlus, ubicado en Cota, ha sido seleccionado como sede gracias a su infraestructura de nivel internacional, con capacidad para más de 22 mil espectadores. “Nos enorgullece ser epicentro de este tipo de experiencias que impulsan el talento, la innovación y el bienestar en la región”, señaló Carolina García, gerente comercial del recinto.