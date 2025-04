¡Ojo! Estas son las opciones de movilidad para Monster of Rock y Chayanne

El Coliseo MedPlus anunció soluciones de transporte para los asistentes a los eventos de Monster of Rock el 30 de abril y Chayanne el 3 de mayo que se desarrollarán en el Coliseo MedPlus en la via Bogotá - Cota.

Asimismo, la Policía de Tránsito y Transporte brindará acompañamiento en la vía para evitar trancones por el gran aforo que se espera en estos eventos.

En diálogo con Caracol Radio, Oskar Fajardo, gerente general de TaquillaLive explicó que, para aquellos que no llevan carro, habrá rutas de buses disponibles desde la bahía comercial contigua al centro comercial Portal de la 80, operando de 1 PM a 7 PM para Monster of Frog y de 5 PM a 8 PM para Chayanne.

“Al finalizar los eventos, los buses saldrán desde el parqueadero oficial del Coliseo MED Plus hacia el Portal Dorado o el Portal Norte”, indicó.

Asimismo, se está ofreciendo un servicio VIP que recoge a los usuarios en la ubicación y hora que deseen en Bogotá, y los lleva de regreso al destino indicado después del evento.

“Este servicio tiene un costo de $230,000 pesos para 4 personas y $380,000 pesos para 8 personas”, dijo el gerente.

El parqueadero oficial del Coliseo Med Plus estará habilitado desde las 8 AM para Monster of Frog y desde las 3 PM para Chayanne.

Cabe resaltar que todos estos servicios pueden reservarse en www.taquillalive.com, en la sección ‘Planea tu visita’.