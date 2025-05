La Alcaldía de Heliconia alerta a la comunidad sobre el represamiento de la quebrada La Sucia

Heliconia- Antioquia

En la noche de este miércoles y por las lluvias que cayeron sobre el municipio de Heliconia, la alcaldía emitió una alerta a un sector de la comunidad que había las orillas de la quebrada La Sucia por lo que la recomendación que hace la alcaldía por las redes sociales que deben evacuar ante el posible riesgo de una avalancha. Además de seguir las instrucciones del personal. Aunque no se detalla qué veredas estarían afectadas.

El alcalde de esta población, Jorge Alexander Álvarez Arango, manifestó que las familias en posible riesgo son cerca de 40 familias.

“Una quebrada que se conoce como La Sucia que a su vez recibe a otra quebrada que se llama La Dominicana está en este momento corriendo riesgo porque hay un taponamiento, aguas abajo viven las familias y en el pasado ya se presentó una tragedia hace aproximadamente 50 años y es la preocupación porque corre riesgo tanto las personas que transitan por la vereda Los Botes como las que están ubicadas aguas abajo”.

El alcalde de esta población Jorge Alexander Álvarez Arango, más temprano compartió unas declaraciones en las que informa que ante la cantidad de afectaciones que se han reportado en los últimos dos días y para poder atender con prontitud a las familias que requieren ayudas, declaro la calamidad pública y la urgencia manifiesta.

“Estamos afectados en el municipio por esta ola invernal. Entre ayer y hoy, llovió de una forma exagerada y tenemos alrededor de 30 derrumbes en todo el municipio. Tenemos problemas de movilidad en este momento entre San Antonio de Prado y El Chuscal y entre Heliconia y el vecino municipio de Ebéjico, Corregimiento Sevilla”.

El mandatario indicó que desde este miércoles llegó a la gobernación de Antioquia para gestionar ayudas y poder atender a las personas, además de logar recuperar la movilidad en los puntos detallados.

“Estamos en este momento buscando conseguir dónde depositar el material sobrante que se encuentra sobre la vía, porque es uno de los requisitos que nos están exigiendo para poder mandar la maquinaria pesa de las volquetas para hacer la remoción, principalmente en el corredor entre San Antonio de Prado y el Chuscal. También como consecuencia de esto se han visto afectadas muchas personas en nuestro municipio”.

Indicó que tuvo que activar un Puesto de Mando Unificado (PMU) ante la magnitud de las emergencias. Lo Particular en este caso, es que ese PMU no contará con la presencia de los bomberos, ya que no cuentan con contrato desde el 2023 y les ha tocado salir de la población para poder buscar el sustento ante la ausencia de recursos para operar, según informó el comandante de bomberos Fredy Ríos. Solo la policía y los secretarios conforman ese PMU, informó el alcalde, Jorge Alexander Álvarez Arango.