Consejo de Estado anuló la elección del gobernador del Magdalena Rafael Martínez

Magdalena

Tras hallarlo responsable de doble militancia, el Consejo de Estado declaró nula la elección del gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, quien fue avalado e inscrito ante la Registraduría como candidato a la Gobernación por el Movimiento Político Fuerza Ciudadana en el certamen electoral del 29 de octubre del año 2023.

El fallo declara “la nulidad del formulario E-26 GOB del 26 de noviembre de 2023, por medio del cual se eligió como gobernador para el periodo constitucional 2024-2027″.

La falta se habría registrado el 21 de septiembre de 2023 en un evento político en el que se mostró a favor de las candidatas por el Partido de la U: María Charris a la Asamblea Departamental; y Miguelina Pacheco al Concejo de Santa Marta.

Luego de conocer la decisión, Rafael Martínez afirmó en su cuenta de X que “lo que no logran en las urnas, lo persiguen con maniobras políticas en los escritorios. Que quede claro: no salimos por corrupción, no nos apropiamos de bienes públicos ni cometimos delito alguno”.

Agregó que su elección fue anulada por una “supuesta doble militancia, sustentada en un video editado con fines publicitarios y periodísticos. Así, 306 mil votos son burlados por un tecnicismo, en una clara persecución contra Fuerza Ciudadana”.