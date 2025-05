Pico y placa en Santa Marta: ¿Cómo aplicarán las restricciones?

Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció nuevas medidas de restricción vehicular orientadas a optimizar la circulación, mitigar la congestión vial y garantizar una movilidad más eficiente en la ciudad.

El Decreto 160 establece la continuidad de la medida de ‘Pico y Placa’ para automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular: lunes a viernes en tres franjas horarias de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

La restricción se define según el último dígito de la placa de los vehículos: lunes: 1 y 2; martes: 3 y 4; miércoles: 5 y 6; jueves: 7 y 8 y viernes: 9 y 0.

Estas medidas estarán vigentes hasta el 11 de octubre de 2025 y aplican en el anillo vial comprendido por la carrera 1ª, Batallón Córdova, cerro Ziruma, Troncal del Caribe y la Vía Alterna, abarcando tanto vías públicas como privadas de acceso libre dentro del área urbana del Distrito.

Se autoriza como medida excepcional la circulación de vehículos de turistas el día de su ingreso a la ciudad presentando el comprobante de pago del último peaje ubicado fuera del perímetro urbano.

El Decreto 161 establece nuevas regulaciones para el transporte público terrestre automotor especial en zonas urbanas y restringe la circulación de estos vehículos de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 11:59 p. m., de acuerdo con el último dígito de su placa.

La restricción aplica en los sectores del Anillo vial comprendido entre la carrera 1ª, Batallón Córdova, cerro Ziruma, Troncal del Caribe y la Vía Alterna y en el Área del Rodadero Sur: entre la carrera 1ª y la avenida Hernández Pardo, y entre la calle 1ª y la calle 25 (Glorieta Mariposas Amarillas).

La Alcaldía informó que ambas medidas no aplican en días festivos y las sanciones comenzarán a aplicarse una vez transcurridos 15 días calendario de pedagogía y socialización desde la expedición de los decretos hasta por el término de un año.