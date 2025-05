Ruta de la Seda, EE. UU. y relaciones internacionales: ¿qué está pasando con la diplomacia?

En Hora20 el análisis a varios hechos relacionados con nuestra diplomacia: el memorando de entendimiento de Colombia sobre la Ruta de la Seda ad-portas de un viaje del presidente Gustavo Petro a China, también las acusaciones de Álvaro Leyva sobre las demoras del presidente en las visitas oficiales y su efecto en la diplomacia, además, lo que viene tras el triunfo de ayer en la OEA.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora e investigadora en la Universidad de Los Andes y doctora en Ciencia Política, planteó que estamos en un escenario internacional en el que el costo de no tener una diplomacia organizada es más alto que en otro momento. En esa medida dijo que el ingreso a la Ruta de la Seda no es escoger entre uno y otro, “un contexto de transición como este no obliga necesariamente a escoger de un lado y otro, obliga a maniobrar, a ser más estratégico en alternativas”, en esa medida, dijo que es claro saber el “cómo” de esa maniobra,

“el truco acá es producir un acercamiento que no sea una pateada del tablero a la relación con EE. UU., pero por lo que escuchamos de Petro, tiene una actitud agresiva con EE. UU. y con un miembro del Congreso y de otro lado, dice que avanzará en la Ruta de Seda; el mensaje es que sí patea el tablero para jugar en otro. Eso no es saludable salir de ser parte de la esfera de influencia de EE. UU. para ser parte ahora de la esfera de influencia china”.

Por otro lado, advirtió sobre las conductas de al canciller Sarabia, pues dijo que el mismo día que viaja a Washington a apoyar la candidatura de Laura Gil para la secretaría adjunta de la OEA, asista a la CIDH para entablar un caso contra el ministro del Interior, Armando Benedetti por maltrato a las mujeres y recuerda que lo grave está en que tanto la OEA, como la CIDH hacen parte del mismo mecanismo del sistema interamericano.

Álvaro García, periodista, director nacional de QHubo y decano de la escuela de comunicación e industrias digitales de la Universidad Sergio Arboleda, resaltó que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es importante para el país y aporta en el trámite de las relaciones internacional del país, con lo cual, cree que resulta desconcertante que por un lado la canciller convoque a la comisión y por otro el presidente la desautorice y que sea el ministro Benedetti el que salga a reaccionar sobre las declaraciones de Claver-Carone. Precisamente sobre esa declaración que viene del gobierno de Estados Unidos, dijo que queda en evidencia que el tema de China va más allá de lo financiero y que a Washington le importa conocer las posiciones de los distintos países, pues recuerda que el mundo se mueve bajo la lógica de “están conmigo o están contra mí”.

Por último, comentó que la carta de Álvaro Leyva rebela el desbarajuste en el que está la política internacional del país y el mal manejo que se les ha dado a las relaciones internacionales.

Para Andrés Camacho, exministro de Minas, el manejo que Estados Unidos le ha dado a las relaciones comerciales con el resto de los países ha pateado el tablero y los TLC firmados con países como Colombia, en esa medida, dijo que en respuesta a ese panorama, debemos buscar diversificación de mercados y superar la dependencia de Estados Unidos. Además, dijo que el acuerdo de entendimiento no significa que habrá un cambio automático, pero que sí es una oportunidad para reflexionar y afinar los pasos que vienen en adelante, pues recordó que es una iniciativa que viene en remojo y sobre la cual este gobierno trabaja desde la visita del presidente a China en 2023.

Juan Alberto Londoño, exministro de Hacienda y abogado, explicó que el memorando no implica nada, “jurídicamente no tiene valor, esa es la forma, nosotros podemos trabajar con China en muchas cosas, pero firmar memorando en términos y forma como lo está haciendo Petro, sí es un mensaje político”. También dijo que no es un mensaje para abrir mercados, “se envía un mensaje político en el peor momento político porque China y EE. UU. dijeron es conmigo o es contra mí, es una guerra fría comercial y nosotros tomamos partido en guerra político-comercial”. Además, señaló que el memorando es un gran error, “eso no mejora la balanza comercial, para eso toca prepararnos y vender productos a China. Petro dice que mejora las finanzas públicas cuando va y derrocha las finanzas. Él envía mensaje de política interna. Él quiere que EE. UU. reaccione y nos impongan sanciones comerciales porque quiere victimizarse y decir que no lo dejan gobernar”.

En entrevista, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, recordó que la Ruta de la Seda viene desarrollándose desde 2013 e incluye acuerdos e inversiones en infraestructura que busca reconectar a China con el mundo, “es una estrategia de expansión, de influencia, cadenas de producción y reforzar alianzas. Sin embargo, en este momento y dada oportunidad con lo que pasa, la firma de un memorando entendimiento genera preocupación con el primer socio comercial y de inversión que es EE. UU.” En ese sentido, señaló que lo de Claver-Carone es un mensaje de preocupación de Washington, “entonces abrir la caja de pandora puede ser delicado para la relación comercial y de inversión y toca preguntarnos si el memorando tiene o no obligaciones vinculantes y si no lo es, no va al Congreso, pero esto sí tiene efectos geopolíticos”.

Resaltó que si bien hay una oportunidad de crecimiento económico, se debe tener en cuenta que el principal socio comercial del país es Estados Unidos con un valor del mercado de USD$32 mil millones, mientras que el de China es apenas de la mitad de ese valor, en esa medida, dijo que hay avances con China sin necesidad memorando, “hubo un acercamiento pragmático, apertura del mercado de carne, apertura mercado banano, en café y ha llegado más inversión extranjera directa de China a Colombia como el metro de Bogotá”. Con lo cual dijo que sí es posible fortalecer la relación, “¿Entonces nos vamos a someter al impacto de relación con Estados Unidos? Que cuesta hasta 40% de relaciones comerciales de Colombia y la otra pregunta es si el momento es oportuno”.