Próximo martes iniciará la discusión de la consulta popular en la plenaria del Senado: Efraín Cepeda

Colombia

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunieron durante más de media hora en la presidencia del Senado para dialogar acerca del trámite que surtirá la consulta popular en el legislativo.

#POLÍTICA Tras reunirse con el ministro del Interior, @AABenedetti, el presidente del Senado, @EfrainCepeda, informó que hoy se anunciará el inicio del trámite de la consulta popular.



Frente al cronograma, dijo que “mañana y pasado será reunión de bancadas y el próximo martes… pic.twitter.com/qFnC7yUdor — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 6, 2025

Según informó Cepeda luego del encuentro, este miércoles y jueves se llevarán a cabo las reuniones de bancada alrededor de la consulta y el próximo martes 13 de mayo iniciará la discusión en la plenaria.

“Mañana y pasado será reunión de bancadas y el próximo martes inciamos la discusión, a más tardar el miércoles de la semana entrante estaremos votando. Ese es lo que en la mesa directiva nos hemos trazado, si se extienden los debates los extenderemos, pero creo que esa es la hoja de ruta”.

Explicó además el presidente del Senado que no se pedirá que se conforme una comisión accidental para evaluar el trámite de la consulta. Aseguró que “a mí me parece que ese es un camino muy tortuoso, que no sirve para nada, porque lo que presente una comisión accidental pues igual tiene que ir a la plenaria”.

Por otro lado Cepeda se refirió a la comisión en la que se está discutiendo el futuro de la apelación que se presentó para salvar la Reforma Laboral, indicó que este miércoles 6 de mayo habrá una nueva reunión para definir cuál es el informe que se presentará ante la plenaria.

“Se decidió oficiar a la secretaria general de la Comisión Séptima para que nos certificara cuál fue el trámite legislativo, porque se había dicho en la reunión que sí hubo debate profuso y los miembros de la comisión séptima lo han expresado así, de manera que pues no veíamos objeto para que prosperara esa apelación pero necesitamos esa certificación”.

Agregó Cepeda que independientemente de cuál sea la decisión que se termine tomando en dicha comisión, la plenaria del Senado será la corporación encargada de decidir si se da o no luz verde a la apelación.