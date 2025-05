Petro sobre captura de Iván Name: “Saboteó nuestras reformas y ahora va a la cárcel”

Gustavo Petro e Iván Name | Fotos: Colprensa

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente del Senado, Iván Name Vásquez, investigado por presuntamente recibir sobornos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedara su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo”, escribió el jefe de Estado en la red social.

El mandatario acusó al excongresista de buscar formas de extraer dinero público para financiar campañas políticas.

Según la investigación en curso, tanto Name como el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, habrían recibido $4.000 millones en sobornos para favorecer el avance de algunas de las reformas clave del Gobierno Nacional.

La investigación judicial involucra a exfuncionarios de alto nivel como Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, quienes han colaborado con la justicia y señalado a varios congresistas y exfuncionarios del Gobierno.

Aunque el mensaje del presidente Petro se centró en Iván Name, no mencionó a Andrés Calle, quien también fue cobijado con medida de detención por el alto tribunal y, a diferencia de Name, fue aliado del Gobierno durante su presidencia de la Cámara.