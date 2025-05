Gobernador de Córdoba propone consulta popular regional para definir manejo de recursos

Montería

En el marco del foro ‘Ruta Regiones, el desafío por la descentralización’, organizado por Prisa Media y la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, planteó este miércoles 7 de mayo la necesidad de realizar una consulta popular desde las regiones para decidir sobre el manejo de recursos estratégicos como el gas, las regalías y el acceso a la educación superior.

Su propuesta coincide con el anuncio del Ministerio del Interior y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, de iniciar el 13 de mayo el debate sobre la consulta nacional para la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Zuleta Bechara criticó la centralización en la administración de los recursos, señalando que Córdoba, pese a aportar el 20% de las reservas de gas del país, no tiene control sobre sus beneficios.

“Hoy los cordobeses no sabemos dónde van las utilidades”, afirmó. Insistió en que, aunque solo el presidente puede convocar una consulta nacional, las regiones deben impulsar mecanismos para decidir sobre temas locales. “Desde la Federación de Departamentos debemos presentar al Congreso una consulta popular con preguntas concretas”, sostuvo.

Entre las preguntas propuestas destacan: “¿Está usted de acuerdo que un recurso como el gas sea manejado por el departamento?”, “¿Que los recursos de regalías beneficien a los hogares más pobres de zonas rurales?” y “¿Que la Universidad de Córdoba sea exclusiva para jóvenes del departamento?”.

El mandatario seccional enfatizó que el objetivo no es politizar el debate, sino resolver problemas estructurales como el acceso a educación, empleo digno e infraestructura. “Colombia no es un tema de partidos; los problemas en su casa no los resuelve un color político”, afirmó.

Defiende la descentralización

Zuleta Bechara defendió la descentralización como clave para romper el ciclo de pobreza, argumentando que las inversiones públicas deben priorizar servicios básicos y dinamizar la economía local.

“Los mandatarios administramos la plata de sus impuestos; no merecemos aplausos, sino exigencia”, y cerró con un llamado a evitar la confrontación: “El debate debe ser desde las regiones, con soluciones reales, no politiquería”.

Si el Senado aprueba en mayo de 2025 la consulta nacional sobre reforma laboral, esta se realizaría a finales de agosto o septiembre. Sin embargo, la propuesta de Zuleta busca abrir un precedente para que las regiones decidan sobre sus prioridades, marcando un posible giro en el modelo de gestión territorial.

El foro, realizado en la Universidad del Sinú, dejó en evidencia la creciente demanda por autonomía en un país históricamente centralizado.