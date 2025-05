Cuatro mil millones de pesos anuales le costará a Pasto la alimentación de presos

Pasto-Nariño

Se acorta el plazo para la pérdida de vigencia de la ley transitoria que a partir del 1 de julio traslada a los entes territoriales la responsabilidad de la alimentación de los detenidos e internos que están en centros transitorios y cárceles judiciales.

En Pasto son cerca de cuatro mil millones de pesos al año los que se necesita para atender este requerimiento lo que obligaría a la administración a reducir otras inversiones, según lo dijo a Caracol Radio el secretario de gobierno Giovany Guerrero. “Si definitivamente nos toca afrontar esta situación, pues tendremos que reducir inversión social”. Agregó.

A esto se suma la sobrepoblación que existe en los centros de detención transitoria. Guerrero informó que se realizó ya un convenio con el INPEC para trasladar algunos de los retenidos sin embargo eso no soluciona los problemas de fondo, de ahí que se hará un proceso de licitación a través de una la asociación público-privada que permitirá la construcción definitiva de un centro de detención transitorio para Pasto.

¿Qué dice la procuraduría sobre la nueva responsabilidad de los entes territoriales?

El procurador regional de Nariño Francisco Zarama aseguró que los alcaldes han tenido el tiempo suficiente para conseguir los recursos que se requieren para la nueva obligación que rige desde el 1 de julio de este año y que anteriormente estaba bajo la responsabilidad de la USPEC, puesto que de tiempo atrás se ha advertido sobre la pérdida de vigencia de la ley transitoria.

Según Zarama el Ministerio Público a través de un comité interno realiza seguimiento a la situación carcelaria y penitenciaria en el departamento, por lo cual se vienen adelantando unas actuaciones preventivas.

“Lastimosamente esa no puede ser una salida, toda vez que como lo digo el Código Penitenciario y Carcelario les entregó esa responsabilidad desde los años 90, entonces no podemos hoy venir a decir que no tenemos recursos, esa es una responsabilidad… Los alcaldes, los administradores, lo son en los momentos gloriosos, en los gozosos, pero también en los dolorosos. Debemos asumir las responsabilidades que por mandato legal y constitucional les asisten”: agregó.

Frente a la situación de la población carcelaria en Pasto dijo que es preocupante la vulneración de algunos derechos de ésta. De ahí que la entidad ha convocado a los mandatarios a que gestionen los recursos para atender esta solicitud desde julio y se garantice también la infraestructura necesaria, puesto que además del tema alimentación hay dificultades por hacinamiento. “En una carceleta con capacidad para atender cien personas, hay doscientas y hasta doscientas cincuenta”

Teniendo en cuenta que esta población es flotante en los centros de detención transitoria, el procurador regional asegura que el hacinamiento llega hasta un 150% y que las carceletas cuentan escasamente con dos o cuatro baños que son utilizados hasta por trescientas personas.