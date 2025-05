Plan pistola y concentración del Frente 33, ¿qué reto representan para las capacidades de las FFMM?

En Hora20 el análisis a lo que pasa con el plan pistola, la respuesta del Gobierno, los planes de la Fuerza Pública y al tiempo el avance de otras propuestas como las zonas de ubicación temporal para el Frente 33 de las disidencias de la FARC.

Lo que dicen los panelistas

Claudia Palacios, periodista, columnista en El Tiempo y escritora, planteó que el país necesita respuestas de manera radical, “no podemos normalizar en aras de priorizar el tema de zona de ubicación temporal, lo que está pasando con la violencia”. Reiteró que como país somos buenos firmando acuerdos y malos cumpliendo, “si se firma, hay expectativa, no se cumple y en esa zona lo importante más que Calarcá, es la confrontación entre Calarcá y el ELN; entonces no se va a cumplir con expectativa”.

Señaló que los audios revelados por El País América, sobre la muerte de siete soldados en Guaviare, revela un descontrol en las Fuerzas Militares, “los audios evidencian que hay un descontrol en las fuerzas que no se entiende cuáles son sus límites y hasta dónde ejercen derechos y sus responsabilidades porque temen a las consecuencias”. De otro lado, dijo que el termómetro importante sobre los éxitos de la paz, “será donde las comunidades sientan alivios”.

Jorge Mantilla, politólogo, experto en dinámicas del conflicto y PhD en criminología, resaltó que las medidas anunciadas para enfrentar el plan pistola como el no uso de uniforme en horas de servicio u el cambio de ruta, están destinadas a garantizar la vida de los integrantes la Fuerza Pública, “su alcance es limitado porque la protección de la Fuerza Pública no depende de qué tan ocultos estén o qué tan disimulada sea la presencia, depende de una presencia robusta del Estado, de cooperación con militares y Policía o la capacidad de reaccionar con planes candado e intervenciones rápidas, entonces el mensaje que queda de fondo y es dramático, es que si la Fuerza Pública no se protege a sí misma, qué espera el resto de colombianos”.

Comentó que no hay otra alternativa a la ofensiva total, como se está haciendo actualmente contra el Clan del Golfo, pues dice que el gobierno celebra algunos éxitos que no lo son, “el tema de concentración del Frente 33 no es resultado acción estatal, es resultado de arremetida del ELN; hay convergencia de repertorios de violencia con evolución de grupos armados”. Además, señaló que lo ocurrido tiene que ver con falta de inteligencia y capacidad de reacción, “el plan pistola no es nuevo, eso lo hemos visto y una ofensiva como la que hizo este Gobierno contra el Clan debió prever ese escenario porque ya había pasado, pero es lo que les ha pasado en muchas ocasiones a esta administración”.

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, explicó que el país está en medio de una tormenta perfecta. Por un lado, el Clan del Golfo en retaliación contra la Fuerza Pública, aunque recordó que no es la primera vez que responden con un plan pistola. Por otro lado, están los grupos disidentes y el ELN en una espiral de confrontación contra la Fuerza Pública en zonas como Cauca y Catatumbo. “Y también tenemos lo que pasa con la apuesta de paz total que hace agua por múltiples motivos y que sí tiene que ver con las dificultades de la política en sí misma, pero también porque los grupos que son fragmentados, vienen con disputas internas”, pues manifestó que mientras en 2022 teníamos 6 zonas en disputa, hoy hay 15 y que en cuatro meses del 2025 ha habido más enfrentamientos entre los grupos que hemos tenido desde el 2010, “realmente la situación es compleja y cada vez más hay fragmentación”. En último lugar, dijo que tenemos un escenario donde las capacidades estatales están disminuidas, “hay serios problemas inteligencia y contrainteligencia sobre todo con el Clan del Golfo y la reducción de recursos”.

Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, profesor en la Universidad Nacional, columnista en El Espectador e investigador en DeJusticia, planteó que en términos de orden público, seguridad y paz total hay un elemento estructural y uno coyuntural. En el primero dijo que la situación de seguridad no es tan grave como en la década de los 90, pero sí es grave en la medida que refleja problemas de fondo como la presencia estatal y la relación con las comunidades, “cuando se mira Catatumbo, uno ve que el Gobierno empezó a tratar de hacer unos planes con las comunidades y se incumplió; esa falta de presencia que combine presencia de Fuerza Pública, comunidades e instituciones estatales está en el corazón”.

En lo coyuntural dijo que el plan pistola y la violencia muestra un fracaso de la política de paz total, “no en sentido en que la idea sea mala, es una idea que puede tener sentido, pero demuestra las dificultades en transformar ideas en políticas concretas y que se articulen los ministerios, monitorear y que sean revisadas en su desarrollo; a esta política le faltó combinar estrategia de seguridad robusta con la conversación con los armados”.

Por último, dijo que hay problemas de conceptos que se traduce en graves dificultades de estrategia política, pues aseguró que la paz total era una apuesta riesgosa que podía favorecer el enfrentamiento entre grupos, por ejemplo, dijo que el acuerdo de un cese sin avanzar en compromisos de las partes, lo que se hace es poner a comunidades a merced del actor armado.