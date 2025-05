Tras asesinato de 2 camioneros, gremio envía carta a Petro: Solicitan eliminar cobro de seguro y más

Imagen referencia de camioneros Colombia. (Photo by Fredy Builes/Getty Images) / FB

Ante la persistencia de la inseguridad en las vías, la Asociación Colombiana de Camioneros le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le hacen seis solicitudes. Sin embargo, la petición que más se destaca es la eliminación del cobro del Fondo de Seguridad Vial, porque, según ellos, no hay evidencia de resultados reales y verificables sobre el buen uso de los recursos.

Ahora bien, esta carta fue enviada al jefe de Estado tras el asesinato de dos conductores, Willam Benavides y Eduar Benavides, en Cali. Estos asesinatos se suman a otros dos desarrollados el pasado mes de febrero, el mes negro para el gremio.

En ese sentido, en lo que va del año han sido asesinados cuatro camioneros, que se suman a los 18 que han ocurrido durante el gobierno del presidente Petro.

La preocupación de los conductores ha aumentado de manera considerable, debido a que los roban, los intimidan y los asesinan. De hecho, Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, gremio de las empresas de transporte, le explicó recientemente a Caracol Radio que han identificado que los delincuentes desvían también a los conductores hasta zonas donde no hay presencia de las autoridades o donde no pueden actuar, como es el caso de un resguardo indígena.

¿Cuáles son las seis solicitudes del gremio de camioneros al presidente Gustavo Petro?

1. La eliminación inmediata del cobro al FOSEVI porque no hay resultados, no hay mecanismos reales verificables de buen uso a los recursos, no hay participación para opinar, ni poder vigilar resultados ni estrategias de protección para los transportadores.

2. La apertura de una audiencia oficial con el señor presidente, en la que buscan dialogar sobre las garantías de seguridad para el gremio y los apoyos que hay para las víctimas, viudas y huérfanos.

3. Fijar recompensas llamativas para quien de información que conduzca a la captura judicialización efectiva de los asesinos de transportadores y desmantelamiento de bandas de saqueadores, desvalijadores y asaltantes

4. La investigación inmediata y profunda sobre el destino de los recursos de FOSEVI y el proyecto VIIT’S

5. Una respuesta escrita formal a la carta que enviaron los camioneros al presidente, con los compromisos específicos del Gobierno frente a la situación planteada.

6. El diseño de un plan de apoyo integral a las familias de los conductores asesinados, en especial a viudas y huérfanos, como medida mínima de justicia y reparación.