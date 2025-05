Lunes 5 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corte Suprema de Justicia ordenó libertad inmediata para el exsenador Ciro Ramírez, investigado por corrupción, el excongresista del Centro Democrático podrá defenderse en libertad mientras avanza su juicio en la Sala Especial de Primera Instancia por el entramado de corrupción conocido como “Marionetas II”

El despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas ordenó su libertad inmediata al considerar que en la actualidad no representa una interferencia en su proceso y no es un peligro para la comunidad, que no vaya a comparecer al proceso o a evadir el cumplimiento de la ejecución de la pena.

Ciro Ramírez estuvo recluido en la cárcel La Picota en Bogotá durante un año y cuatro meses, el exsenador es investigado porque habría desviado más de 10 millonarios contratos a través de la empresa Proyecta Quindío con financiación del DPS que tenían como objeto la construcción de obras en los departamentos del Quindío y Tolima.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Incautan dos toneladas de cocaína en el aeropuerto internacional El Edén de Armenia.

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, La Fiscalía y la DEA que se cumplió en las últimas horas en la terminal área del Quindío fue capturada una persona e incautaron dos toneladas de cocaína

Según el ministerio de Defensa este cargamento, perteneciente a una organización multicrimen transnacional, pretendía ser enviado a EE. UU, usando una aeronave contaminada y vehículos con logos falsificados. Además, fue capturada una persona vinculada a la logística del envío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La droga estaba oculta en maletas, transportadas en un camión con logos falsificados de la Aeronáutica Civil, y tenía como destino final los Estados Unidos.

En su cuenta de X el Presidente de Colombia Gustavo Petro destacó el operático realizado en las últimas horas en el aeropuerto El Edén de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante esta situación la Aeronáutica Civil no solo ha rechazado este uso indebido, sino que anunció la visita de una comisión a la terminal aérea del Quindío.

En el comunicado la aerocivil indican “rechazamos de manera categórica el uso no autorizado de nuestra imagen institucional, especialmente cuando se relaciona con actividades delictivas.

Adicionalmente, la secretaría de Autoridad Aeronáutica enviará una comisión especializada al Aeropuerto de Edén con el fin de realizar una inspección integral de la infraestructura, evaluar las condiciones de seguridad operacional y revisar los procedimientos internos con el objetivo de contribuir al avance de las investigaciones y garantizar la adecuada operación del aeropuerto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío sigue en alerta roja por las lluvias, los derrumbes la principal afectación en las vías, veredas, escuelas, cultivos y viviendas comprometidas.

120 Familias están incomunicadas en lo alto de la cordillera del Quindío debido a los derrumbes provocados por las lluvias, el alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua hacen llamado de SOS al gobierno nacional para atender las emergencias en esa localidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío sigue en alerta roja por las lluvias, los derrumbes la principal afectación, sin embargo, hay historias positivas después de 4 días fue rescatado un perrito y un caballo que habían quedado atrapados en medio de un derrumbe que también afectó una escuela rural.

Después de 4 días, habitantes de la vereda los Sauces y el Placer en zona rural del municipio de Buenavista Quindío, en la remoción de la tierra que cayó sobre la escuelita del sector no tenían esperanza de encontrar a Tony el perrito que había desaparecido por el deslizamiento que afectó la escuelita, sin embargo, en las últimas horas y lleno de barro fue rescatado por varios hombres que trabajaron en la remoción.

Carlos Alberto Orozco uno de los hombres que trabajo en el rescate de los dos animales no ocultó su alegría por esa labor ya que pensaron que tanto el perro como el caballo habían muerto por el derrumbe, eso sí reiteró el llamado al gobierno departamental y nacional porque son muchos los derrumbes que tienen incomunicadas a varias veredas de Buenavista.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la tarde del viernes 2 de mayo se presentó un incidente en el parque Plaza Nueva del Edén Tropical del Quindío en el municipio de La Tebaida, cuando un hombre que observaba la tala de un gigantesco árbol que amenazaba riesgo al momento de la intervención cayó y golpeó fuertemente al hombre que fue identificado como Rafael Figueroa de 76 años de edad que fue trasladado al hospital local pero debido a la gravedad de la lesión fue remitido a un hospital en Armenia.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar si la intervención del árbol se estaba realizando con todos los protocolos y la debida señalización.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una vivienda construida en madera de dos pisos fue consumida por las llamas del incendio estructural que se presentó anoche domingo en el barrio Miraflores, sector esquina a la vaga del 7 de agosto, emergencia que fue atendida por Cuerpo de Bomberos Oficial de Armenia y bomberos voluntarios, aunque no hubo heridos, si se presentaron pérdidas materiales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Defensoría del Pueblo Regional Quindío y la Procuraduría Regional Quindío solicitaron al INPEC el cierre parcial de la penitenciaria peñas blancas de Calarcá por la crisis que en materia de salud enfrentan y por eso alertan que no deben recibir más privados de la libertad hasta tanto se superen los problemas de salud como brote de varicela, falta de médicos, medicamentos y condiciones dignas de atención a los reclusos.

En el documento enviado a todas las autoridades regionales la defensoría del pueblo alerta porque la cárcel peñas blancas de Calarcá presenta un nivel de hacinamiento grave, que hace que converjan todas las demás problemáticas posibles, con una capacidad para 950 reclusos, y una población actual de 1194 Privados de la libertad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director de la cárcel peñas blancas mayor retirado Gonzalo Patiño reconoció la problemática, pero manifestó que desde hace 15 días ya tienen médico en propiedad y están tratando de superar la crisis

Por su parte el secretario de salud Carlos Alberto Gómez y el secretario del interior Jaime Andrés Pérez anunciaron visita esta semana al centro penal y la realización de un comité extraordinario penitenciario y carcelario para evaluar la situación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Plaza de Bolívar de Armenia será epicentro hoy de una protesta en rechazo a los hechos de violencia contra la fuerza pública en el país

A partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo la concentración en este punto de la ciudad, precisamente el sargento viceprimero Jorge Trujillo de la asociación de veteranos de la fuerza pública del Quindío evidenció la importancia de la convocatoria para exigir acciones contundentes del gobierno nacional a raíz de las masacres contra los policías y soldados en diferentes regiones del país.

Considera es inaudito lo que ocurre ya que los únicos que respetan los ceses al fuego y la normatividad del gobierno es la fuerza pública porque los violadores de derechos humanos continúan ejerciendo hechos de violencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el principal hospital del Quindío advierten sobre el aumento en casos de salud mental

Precisamente la gerente del hospital san Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño presentó un panorama preocupante sobre la salud mental en la región.

La funcionaria reveló un aumento sostenido en las consultas de urgencias por trastornos mentales desde 2022, destacando que los tres diagnósticos más frecuentes en lo corrido del año son los trastornos mixtos de ansiedad y depresión con 83 casos, trastorno de adaptación con 66 casos y 55 casos de Episodio depresivo moderado.

Advirtió que la preocupación también radica por las millonarias deudas que la Nueva EPS mantiene con las IPS que prestan servicios de salud mental en el departamento lo que pone en riesgo una atención oportuna y de calidad.

El fin de semana se reportó la muerte de Brayan Alexander Echavarría Londoño de 21 años de edad que según la información de las autoridades y familiares habría decidido acabar con su vida en un barrio al sur de Armenia.

Recordemos que la línea de atención de salud mental en el departamento es 310-793-2686.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Armenia la exministra de trabajo Gloria Inés Ramírez reitero la importancia de respaldar la consulta popular y los llamados del gobierno a seguir movilizándose para defender las reformas sociales.

En la sede del sindicato de educadores del Quindío Suteq se conformó el comité local de apoyo a la consulta popular con la presencia de varios líderes sociales, sindicatos, académicos, sociales del orden local, regional y nacional.

En dicho escenario hizo presencia la exministra de trabajo Gloría Inés Ramírez que en diálogo con Caracol Radio manifestó “estamos aquí en el Quindío con una invitación que nos han hecho los movimientos sociales y las organizaciones sindicales, estamos trabajando por la consulta popular, ya todo el país conoce que ante la espalda que le dio el Congreso a la reforma laboral, pues el pueblo ha salido a la calle con decisión a responder y con dignidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Circasia decretaron los lineamientos para garantizar el bienestar de caballos en medio de la sustitución de tracción animal

El alcalde de la localidad, Julián Andrés Peña informó que expidieron un decreto Número 012 de 2025 que establece los lineamientos técnicos y éticos para garantizar que cada equino retirado en el proceso de sustitución de tracción animal a mecánica encuentre un nuevo hogar donde se le brinde cuidado, respeto y calidad de vida.

Se mostró muy feliz ya que a la par del proceso de selección para la compra de los motocarros para 12 carretilleros del municipio, ya cuentan con el protocolo correspondiente para los equinos jubilados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia advierten que las deudas de EPS no tienen dolientes lo que agrava la crisis de la salud

Fue lo que dijo el gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa quien evidenció que el panorama por deudas con EPS sigue siendo muy complejo.

Enfatizó que la cartera sigue cada día creciendo donde actualmente es de 15 mil millones de pesos que es un recurso que considera podría destinarse para la construcción del tan anhelado centro de salud de la comuna 10 de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con éxito se llevaron a cabo dos de los eventos que marcaron la agenda el fin de semana en el Quindío, el festival Filandia un solo jardín y la exposición artesanal de Armenia, el origen del arte hecho a mano con gran participación y buenas proyecciones económicas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la reciente exposición Artesanal de Armenia, conocimos que una de las piezas que fabrican un grupo de artesanos en tela que además son familia, llegó hasta las manos del Papa Francisco en el año 2018, aunque no directamente por ellos, sino por un cliente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, éxito total en el partido de estrellas de fútbol de salón entre el colombiano Jhon Pinilla y el brasileño Falcao en el coliseo del café en Armenia con más de 4000 personas, que vibraron con este encuentro internacional de microfútbol que terminó empatado 9 a 9 donde Falcao finalizó jugando con la camiseta de Caciques del Quindío.

Precisamente desde hoy Caciques del Quindío participa en representación de Colombia en el mundial de Clubes de Fútbol de Salón, que se llevará a cabo en el coliseo mayor de Ibagué, que reúne a los mejores clubes de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Panamá, México y Colombia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, Armenia fue epicentro del voleibol juvenil en Colombia con la realización del Primer Campeonato Nacional U13 en las ramas masculina y femenina, evento que se llevó a cabo en el Coliseo del Café y el Coliseo del Sur, que reunió a 22 equipos de 11 ligas del país, con la participación de más de 250 deportistas.

Finalmente, con la derrota 2 a 0 ante Tigres en Bogotá, el Deportes Quindío confirmó su peor campaña en toda su historia al no clasificar entre los ocho mejores equipos del Torneo Dimayor de la B del primer semestre.