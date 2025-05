Jueves 1 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Desde las 9 de la mañana se darán citas, centrales obreras, sindicatos y sectores sociales en inmediaciones del banco de la república en el centro de Armenia como parte de las actividades del día del trabajador

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del departamento, CUT, Diego León Caicedo explicó que tienen definido el recorrido y toda la logística para llevar a cabo la tradicional marcha en medio de la conmemoración por el día del trabajador.

Mencionó que el punto de encuentro será a las 9 de la mañana a las afueras de las instalaciones del Banco de la República en el centro de la ciudad para desplazarse por la carrera 18 y llegar a las inmediaciones del centro administrativo municipal CAM para retornar al lugar inicial.

Dijo que la invitación es masiva a que todos los trabajadores salgan a manifestarse ya que ha sido una convocatoria histórica para resaltar los derechos laborales.

En Armenia los sindicatos no solo marcharán por el día del trabajo sino para apoyar la consulta popular del gobierno nacional

Hugo León Echeverry, presidente de la confederación general del trabajo, CGT en el Quindío dijo que la mayoría de sindicatos de trabajadores hoy también marcharan apoyando la consulta popular que radicará hoy el presidente Gustavo Petro en el congreso de la república

Hoy jueves 1 de mayo, Comfenalco Quindío realizará la Gran Fiesta del Trabajador Quindiano, un evento que reúne cada año a los afiliados y sus familias en el Parque Soledén, vía al aeropuerto El Edén, en una jornada de recreación y entretenimiento.

Durante la actividad, se desarrolla un espectáculo musical con artistas de talla nacional y regional. En esta oportunidad se tiene contemplada la presentación del salsero colombiano Fruko y sus Tesos, quien, junto a Luis Alfonso de “Yo Me Llamo 2025” y el cantante local Juan Raigoso, ofrecerán un show de excelente nivel en el Teatro al Aire Libre La Guaquería, a partir de la 1:00 p. m.

Carlos Eduardo Alzate, jefe de comunicaciones de la Caja de Compensación Familia, Comfenalco Quindío dijo que la invitación masiva a los trabajadores para que disfruten de las instalaciones del parque desde las 8:00 a. m. y aprovechen las actividades recreativas y culturales programadas, donde se llevarán a cabo rifas de televisores, computadores portátiles, patinetas eléctricas y muchos premios más.

Sin embargos varios sindicatos de trabajadores entre ellos el Suteq reclamaron a través de un comunicado de prensa porque consideran que a los afiliados no les deberían cobrar por ese tipo de eventos, recordemos que la tarifa para los afiliados categoría A y B es de 8000 pesos, categoría C 13000 pesos y no afiliados 20.000 pesos.

La tasa de desempleo en Colombia en el mes de marzo presentó una reducción de 1.7 puntos porcentuales pasando del 11.3% al 9.6%, confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola, quien explicó que esta es la cifra más baja desde el año 2017.

En el caso de Armenia se ubicó en el puesto 14 con una tasa de desocupación laboral de laboral de 10.6%, una disminución de 1.8%.

Según el DANE, en marzo las ramas de la actividad económica que generaron más empleo fueron agricultura, la industria, alojamiento, transporte y la construcción entre otras. Las que reportaron una variación negativa fueron actividades profesionales, actividades financieras y administración pública.

Por otra parte, la proporción de población ocupada informal para el mes de marzo de 2025 aumentó 1,6 puntos porcentuales en el total nacional alcanzo el 57.7% y la población joven cayó al 17.1%.

Atención: Gobierno anuncia aumento salarial para trabajadores públicos, será del IPC +1.8 para 2025, es decir del 7% será el incremento, Este acuerdo se da en el marco de la Mesa de Negociación Nacional Estatal 2025.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue quien reveló las cifras y aseguró que este acuerdo se da bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, quien dio la orden de “hacer el máximo esfuerzo para el incremento salarial del sector público y atender los reclamos de los trabajadores.”

Un derrumbe generó el colapso de dos viviendas subnormales al sur de Armenia

El caso se registró en el barrio Santander Bajo de la ciudad donde un deslizamiento generó la emergencia puesto que al colapsar las viviendas una mujer quedó atrapada.

Por fortuna no pasó a mayores y la lesionada fue trasladada a un centro asistencial para recibir la atención médica pertinente. Sandra Bedoya es una de las afectadas ya que una de las viviendas colapsadas era de su propiedad.

Relató que fueron momentos de angustia por el riesgo que podría generarse en otras viviendas debido a que las lluvias han sido constantes por eso solicitó a las autoridades competentes acciones concretas para evitar nuevas eventualidades en la zona de la ciudad.

Expuso que la mujer afectada vivía con dos niños los cuales resultaron damnificados ya que lo perdieron todo en medio de la contingencia.

Al respecto el coordinador de la oficina de gestión del riesgo de la ciudad, Javier Vélez informó que se presentó el deslizamiento en dicho asentamiento por lo que establecen la entrega de ayudas humanitarias.

Fue enfático en señalar que también estuvieron en el lugar para entregar las recomendaciones pertinentes ante los riesgos que persisten en el marco de las condiciones climáticas actuales. Reconoció que una de las dificultades tiene que ver con la mala disposición de aguas lluvias en partes altas del terreno lo que origina este tipo de afectaciones.

En el Quindío no paran las afectaciones por las lluvias, los colegios de las zonas rurales sufren las consecuencias de los derrumbes dejando a los estudiantes sin clases ¿En qué municipios?

Varios deslizamientos de tierra en la vereda Los Sauces del municipio de Buenavista, Quindío, afectaron la escuela Los Sauces perteneciente a la Institución Educativa Río Verde Bajo, que cuenta con 11 estudiantes lo que ha impedido la realización de clases y el acceso a la vereda.

Hasta ayer 30 de abril se realizaron operaciones de Nepsa en Montenegro. Según el gerente de la Nepsa Luis Fernando Echeverry la entidad tuvo operaciones por dos meses y dejaron de prestar el servicio en la localidad debido a libre competencia, una situación que según los directivos de la empresa de aseo no los beneficia.

No paran los casos de inseguridad en la ciudad de Armenia, en las últimas horas se presentó un hurto en un restaurante al norte de Armenia.

Según la Policía los hechos se presentaron ayer miércoles 30 de abril sobre las 5:50 de la tarde del día miércoles 30 de abril, donde un hombre ingresa con arma de fuego y hurta a unas personas que se encontraban en este lugar.

De manera inmediata la patrulla de vigilancia llega al establecimiento, constando que momentos antes dos ciudadanos habían sido víctimas de hurto.

Los afectados manifiestan que se encontraban departiendo en el sitio y un hombre que quedo grabado en cámaras de seguridad ingresa con arma de fuego, los intimida y les hurta un reloj y una cadena.

La Policía Judicial adelantó, entre otras actividades, la verificación de cámaras de seguridad del establecimiento y sectores aledaños, así misma recolección de información importante y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, continúan adelantando las acciones investigativas correspondientes para identificar, judicializar y capturar los autores materiales del hecho.

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno anunció que la entidad entregará, del 2 al 19 de mayo, los pagos del cuarto ciclo del año del programa Colombia Mayor.

Por su parte, Luz Elena Forero Sierra, directora territorial de DPS dijo que, “como gerente regional Quindío quiero destacar la importancia de esta inversión que garantiza el bienestar de 23.202 personas mayores, con una inversión de más de 3.000 millones de pesos en todo el departamento del Quindío”.

El ciclo de pagos se realizará de manera progresiva, teniendo como nuevo operador Banco Agrario de Colombia. Desde mañana 2 de mayo se realizará la dispersión a las cuentas solo de los adultos mayores que se encuentran bancarizados o cuentan con algún producto de banca digital con el Banco Agrario (Movii o Bico), que hayan realizado movimientos bancarios en los últimos 3 meses.

Desde el 7 de mayo, se pagará al resto de los beneficiarios que reciben la transferencia mediante la modalidad de giro que son en su gran mayoría nuestros beneficiarios, se entregará directamente en el Banco Agrario y para los municipios donde no exista sucursal de Banco Agrario, se realizará el pago mediante corresponsal bancario o aliados.

Acercando el Campo a la Empresa: Rueda de Negocios del Mercado Campesino

En la Cámara de Comercio, se realizó una rueda de negocios del mercado campesino para vincular empresarios con productores agrícolas. El objetivo era ofrecer alternativas al sector campesino y conocer de primera mano sus necesidades y las oportunidades del mercado, dado el desconocimiento de los clientes y consumidores hacia los productores regionales

En deportes, Once Medallas para el Quindío en el Nacional y Suramericano de Parkour que se llevó a cabo en el municipio de Paipa, Boyacá, donde se realizó el Campeonato Nacional de Parkour, En total, los deportistas del Quindío lograron 11 medallas: 4 en el Campeonato Nacional y 7 en el Suramericano