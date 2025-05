Francia Márquez y Armando Benedetti se reúnen por primera vez tras tensión en Consejo de Ministros

Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo su primer encuentro oficial con la vicepresidenta Francia Márquez, tras la polémica generada durante el primer Consejo de Ministros transmitido por televisión, en el que Márquez manifestó abiertamente su desacuerdo con su nombramiento, así como con la gestión de la canciller Laura Sarabia.

“He sido honesta, le digo de frente, no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme soy la vicepresidenta (…) no me parece y respeto a Benedetti, pero no comparto la decisión de traer a este gobierno a esas personas que… pic.twitter.com/BUTbtIJhhG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 5, 2025

“Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo le digo de frente las cosas que no me parecen en este Gobierno (…) no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle que me respete. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”, expresó Márquez.

Aunque no se han divulgado detalles del contenido de la conversación entre la vicepresidenta y el ministro, Benedetti ha insistido en que no hay tensión con funcionarios del gobierno nacional y que todos trabajan en cumplimiento de la agenda del presidente Gustavo Petro.