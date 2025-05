“Es un avance importante”: MinInterior sobre acuerdo con Frente 33 de las disidencias de las FARC

Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las FARC para establecer un espacio de paz en la zona rural de Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con el jefe de la cartera política, esta noticia es uno de los avances más importantes en materia de paz en el país.

“La noticia que se dio el sábado es una excelente noticia porque la mesa de negociación llega al acuerdo que se va a concentrar este Frente 33, en un sitio determinado escogido por la mesa de negociación. Es un avance importantísimo en la paz, de pronto el más importante”.

Frente a la concentración de este grupo en Tibú, Benedetti explicó que el hecho de que en dicho punto se cuente con un cordón de la Fuerza Pública, no significa que este sea para cuidarlos. Aseguró que lo que se hace es garantizar los acuerdos.

“A ver, sobre que es armado o no es armado, ese es un tema que tiene que desarrollarse en estos días. Pero armado o no armado, que estén concentrados ya con un cordón de la Fuerza Pública, no es que los estén cuidando, sino que están garantizando los acuerdos de paz”.

Mencionó el jefe de la cartera política en que “existe una gran voluntad de paz” e insistió en que “la paz se hace cuando hay voluntad de paz y en eso estamos”. Agregó que se ha demostrado que la paz es mucho más importante de la guerra.

Sumado a esto reiteró que si los demás grupos armados con los que se tienen mesas de diálogo no se concentran en el plazo que se vence en los próximos días, se levantan las mesas de negociación.