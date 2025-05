Javier Báez, tras desperdiciar penalti ante América: “Soy el único responsable de no haber ganado”

Junior empató de local ante América de Cali, por la fecha 17 de la Liga Colombiana. Ni Tiburones y Escarlatas se hicieron daño y ambos sumaron de a un punto, para seguir en lo alto de la tabla.

América es el líder de la Liga con 33 unidades. Por su lado, Junior es tercero y hasta el momento ha sumado 31 puntos. Ambos equipos, ya se encuentra clasificados para los cuadrangulares.

Junior pudo quedarse con los 3 puntos

En la parte complementaria, Teófilo Gutiérrez sufrió una infracción en el área a los 76 minutos, la cual fue sancionada con una pena máxima a favor de Junior. El encargado de patear, fue el defensor Javier Báez. Sin embargo, el paraguayo desperdició la oportunidad para abrir el marcador e irse arriba.

Declaraciones tras fallar la pena máxima

Posterior al compromiso, en zona mixta, Javier Báez atendió a los medios y se culpó por no haber ganado el partido, que los hubiese puesto como líderes del campeonato. Además, mencionó que recibió el respaldo y apoyo de todo el cuerpo técnico.

En primer lugar, expresó: “Soy el único responsable de que no hayamos ganado el partido, tuve un penal que no lo supe aprovechar, mis compañeros hicieron un esfuerzo gigante, la gente se mojó para venir a la cancha y no le pudimos dar una alegría por mi culpa”.

Complemento y dijo: “César (Farías) y todo el cuerpo técnico me respaldaron desde el primer momento, pero me siento responsable de que no hayamos conseguido los tres puntos. No tengo más que decir”.

Finalmente, Báez valoró y resaltó el trabajo ofensivo del equipo: “Llegamos muchas veces al arco contrario, eso habla muy bien del equipo, tuvimos la pelota, pero lamentablemente no pudimos conseguir el gol, que fue lo que nos faltó”.