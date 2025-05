Petro insiste en Acuerdo Nacional y pidió a la ciudadanía volver a salir a las calles

Colombia

El presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de avanzar hacia un Acuerdo Nacional y advirtió sobre los riesgos de un escenario de confrontación social si el Congreso no da vía libre a la Consulta Popular presentada por el Ejecutivo.

Desde el municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar, donde se entregaron 1.919 hectáreas de tierra a familias campesinas, el mandatario envió un mensaje directo a los sectores tradicionales del poder político y económico en Colombia.

“Antes de que el Senado apruebe la convocatoria a la consulta, deberían los grandes ricos de Colombia y los políticos tradicionales mirar que es posible el diálogo nacional, que es posible el Acuerdo Nacional, pero no un acuerdo con el pueblo arrodillado”, señaló Petro.

Tras las movilizaciones del primero de mayo el presidente Gustavo Petro pidió a sus simpatizantes volver a salir a las calles.



“Después de esa marcha tocara, por lo que veo, organizar otra marcha aun más poderosa. Está vez en el campo y la ciudad, lo que se impone es un acuerdo… pic.twitter.com/KWRl2zzwKJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 3, 2025

El presidente remarcó que la propuesta busca abrir un espacio legítimo para que la ciudadanía decida, recordando que “la soberanía reside en el pueblo, como lo establece la Constitución”.

Petro hizo también una crítica a la Comisión Séptima del Senado, recordando que fueron ocho senadores quienes archivaron el proyecto de Reforma Laboral, pese a haber sido aprobado en la Cámara de Representantes. “Ocho irresponsables, irresponsables con la patria, con la gente, archivaron los derechos del pueblo”, dijo el mandatario, sin mencionar nombres.

A partir de ese antecedente, defendió la necesidad de avanzar con la Consulta Popular radicada el pasado 1 de mayo, con el fin de que sea el mismo pueblo colombiano quien defina el camino en temas clave como la reforma laboral, agraria y pensional.

“Santos que se equivoca porque no reconoce su propio error (…) se le olvidó el nombre de Duque porque ahora quiere la alianza con él y nos echa la culpa a nosotros del fracaso de una parte del proceso de paz”, respondió el presidente @petrogustavo al exmandatario Juan Manuel… pic.twitter.com/EKVbxe5NO3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 3, 2025

“Si no se alcanza el umbral o gana el No, no se hace nada. Pero si gana el Sí, es una orden. No pedimos que el Senado se arrodille al pueblo, pero sí que cumpla la Constitución”, enfatizó Petro.