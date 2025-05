🔴Cali vs. Tolima EN VIVO: Siga el minuto a minuto y transmisión de la Liga Colombiana acá

Se enfrentan Deportivo Cali y Deportes Tolima, por la fecha 17 de la Liga Colombiana, la pelota rodar√° a las 6:10 de la tarde en el Estadio de Palmaseca. Ambos equipos, se encuentra en la pelea por clasificarse a los ocho.

Los dirigidos por Alfredo Arias, mostraron poco en defensa y en ataque contra América en el Pascual Guerrero, dejando más dudas que certezas en la fase definitiva del torneo.

‚ÄúHay que levantarse r√°pido y seguir adelante. Hac√≠a 14 cl√°sicos que no perd√≠a y por eso no me siento eliminado‚ÄĚ, agreg√≥ el DT.

Por su parte, Deportes Tolima, se repuso con el triunfo ante Equidad y con un partido pendiente, parece lograr el tiquete a la siguiente fecha.

√öltimo partido entre ambos

Empataron 1-1 en el Murillo Toro el 7 de septiembre de 2024. Anotaron Yeison Guzm√°n para los tolimenses y Fredy Montero para los cale√Īos.

