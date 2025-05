Alertan por estafas con falsas ofertas de empleo en El Carmen de Viboral

El Carmen de Viboral, Antioquia

La Alcaldía de El Carmen de Viboral y el Hospital San Juan de Dios, en el oriente antioqueño, emitieron una alerta por supuestas estafas que estarían haciendo a personas que están buscando empleo e interesadas en trabajar en el centro asistencial. Los delincuentes estarían exigiendo, de manera fraudulenta, consignaciones a cambio de realizarse exámenes médicos para vincularlos laboralmente.

A través de un comunicado, estas entidades hicieron un llamado a la comunidad a no dejarse engañar, pues los procesos de selección no tienen costo.

“Reiteramos que todos los procesos de contratación adelantados en nuestras entidades son totalmente gratuitos y presenciales; se realizan conforme a los canales institucionales establecidos. En ningún caso se solicita pago de dinero para participar en ellos”, dice el comunicado.

Las entidades hacen un llamado a los habitantes a no dejarse engañar y mantenerse informados a través de los canales oficiales, tanto de la Alcaldía municipal como del Hospital San Juan de Dios, y a no entregar dinero ni datos a terceros que no están autorizados.