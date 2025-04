DT de Once Caldas lanzó tajante pedido a Néstor Lorenzo tras triplete de Dayro en Sudamericana

Once Caldas hizo un partidazo y ganó en un partido clave en la Copa Sudamericana 2025. El cuadro manizaleño venció a GV San José en La Paz, Bolivia, consiguiendo así, la segunda posición con seis unidades.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera, comenzaron ganando con comodidad 0-2 y luego fueron empatados, solo para que después el goleador histórico, Dayro Moreno, pusiera el 2-3 definitivo y marcará su triplete.

Declaraciones del ‘Arriero’ Herrera

Tras el pitazo final, el entrenador del ‘Blanco blanco’, se mostró satisfecho tras la victoria en la altura y además insistió que Dayro merece ser convocado a la Selección Colombia.

“Hay que valorar este triunfo en La Paz, el equipo demostró y no le dio miedo a la altura. El equipo corrió de igual a igual con San José y esto da pie para quitarnos el mito en la altura en Colombia”, mencionó de inicio.

Además, añadió: “Dimos ventaja y nos empatan y remontar el marcador fue importante. La altura no molestó...Ganamos 2-3, no me demoré en los cambios. Nos empatan, pero ahora gocemos el triunfo y vale más eso que el plan que queríamos en el campo”.

El pedido especial del entrenador

Luego de todo lo anterior, el ‘Arriero’ volvió a pedir a su goleador para Selección: “Dayro Moreno tiene que representar a Colombia. Es nuestro goleador, el que está haciendo los goles. No sé por qué no le han dado oportunidad en la Selección, pero se lo merece”.

Para culminar, Hernán Darío, dio su balance de lo que espera en los próximos partidos: “Fluminense es un gran equipo, nosotros lo enfrentamos en Manizales mano a mano no merecíamos haber perdido. Nos ganan por diferencia de gol y ahora enfrentamos a Unión Española y luego San José y vamos a ver qué ocurre en Manizales y luego nos hace ilusión ir al Maracaná. Tenemos un equipo que sabe jugar y no hay nada jugado en el grupo”.