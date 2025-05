MinInterior descarta apelación para revivir la reforma laboral: “están mamando gallo”

Colombia

Previo a la radicación oficial de la Consulta Popular en el Senado de la República, el ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró que aunque no se han consolidado las mayorías aún en esa corporación, en el Gobierno son optimistas frente a la votación que se adelantará para avalar o rechazar este mecanismo.

“Yo soy optimista, yo no le puedo decir que las mayoría están conformadas, pero estoy seguro que unas personas que son elegidas popularmente no pueden negar al pueblo que se pronuncie. Y el pueblo es el poder supremo sobre el legislativo y el ejecutivo”, anticipó.

Benedetti reveló también que la apelación presentada para intentar revivir la reforma laboral ya no tendría tiempo para ser una realidad, por lo cual se inclinarán aún más por la consulta. “Este proyecto muere el próximo 20 de junio y resulta que después de que se hundió, el 11 de marzo, han pasado más o menos unos 40 días, 50 días. Y no ha pasado nada con la apelación, o sea que los tiempos no darían; o sea que están mamando gallo”.

El jefe de la cartera política cuestionó también las contradicciones que se han visto en el Partido Liberal tras radicarse la ‘mini reforma’, pues inicialmente se decía que la jornada nocturna debía empezar a las 7 de la noche, pero la ponencia cambió a las 8: “En el Partido Liberal presentaron una reforma, el ponente presenta una contrarreforma a su propia reforma. Hay fuego amigo. Nosotros quedamos más desconcentrados por lo que realmente estaba pasando”.

Por esta razón confirmó el ministro que la apuesta principal del Gobierno será este mecanismo de consulta popular. Una vez radicada, el Senado tendrá máximo un mes de plazo para pronunciarse y decidir si avalan o no este mecanismo. Si llega a vencerse el plazo y no hay pronunciamiento, el presidente Petro podría convocar a las urnas.