Consulta popular del presidente Gustavo Petro fue oficialmente radicada

Desde el Salón Constitucional del Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro radicó oficialmente la solicitud de concepto sobre la Consulta Popular al Senado para que voten y determinen si puede llevarse a cabo este mecanismo de participación.

“El Senado de la República tiene su derecho a decidir, pero lo que se va a decidir no es de poca monta. Que nos olvidemos de que esto es un día más de trasnochada del Congreso, de manipulación, a veces de filibusterismo, o de simple agache o de firmar siempre leyes para los más poderosos de Colombia. Aquí llega la historia”, fueron las palabras del mandatario.

Con este acto, al que acompañaron al presidente varios de sus ministros y congresistas del Pacto Histórico, comienza el plazo de máximo un mes que tendrá el Senado para pronunciarse. Si gana el No, la consulta no prosperará; pero si dicen que Sí o no se pronuncian en los términos establecidos, Petro tendrá la facultad de convocar a las urnas.