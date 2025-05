Atención: puente del Sisga en sentido Tunja-Bogotá se habilitará hasta finales de junio

Tunja

Desde el 2 de noviembre de noviembre del 2024, se encuentra cerrada la calzada Tunja-Bogotá a la altura del puente de la represa El Sisga, que hasta el momento ha generado tránsito lento en esta zona, por el alto flujo de vehículos que transitan hacia el centro del país. La Concesión BTS Autovía había indicado que sería habilitado el martes 29 de abril, pero teniendo en cuenta las intervenciones que aún faltan por realizarse, esta calzada seguirá cerrada hasta finales de junio , por lo que se seguirán presentando los trancones los fines de semana.

Caracol Radio dialogó con el gerente de la Concesión BTS Autovía, Francisco Gnecco, y sobre esta intervención al puente confirmó que se pudo revisar detalladamente cada uno de sus elementos y así encontraron las patologías para poder corregirlas. «Ya en este momento nosotros hemos hecho un reemplazo de varios de los elementos que tenían bastante desgaste. Están pendientes tres actividades, que son el cambio de las juntas intramurales para lo cual tenemos que levantar el puente. Una segunda actividad que es el reemplazo de los apoyos que están en la parte de abajo del puente, que mostraban bastante corrosión, que es tal vez el punto más delicado del trabajo. Y la tercera, una renovación de toda la estructura que lo estamos haciendo con un sandblasting (técnica de limpieza que utiliza aire comprimido para remover la suciedad de superficies) para que el puente quede como nuevo».

Por eso es que el puente no se abrió el martes 29 de abril, sino que se habilitará hasta finales de junio: «seguiremos trabajando en el puente y esperamos ya tenerlo listo para los puentes de junio y julio, que el puente esté operativo y como nuevo».

Y es que el puente es una estructura que tiene 60 años de construida y tiene un deterioro normal; el problema más grave que encontraron fue el de corrosión y eso es lo que se está corrigiendo, cambiando los elementos que estaban corroídos y haciéndole un tratamiento a los elementos que no tenían esa patología, «pero para que no hayan más, para eso estamos con el sandblasting. Ahora, lo que podemos garantizar es que este puente, después de esta intervención, va a durar varios años más, porque los análisis que hicimos, el modelo estructural que corrimos con el puente, nos muestra que el puente soporta sin problema las cargas que hoy en día tiene», precisó Gnecco. Cabe recordar que esta estructura estaba diseñada para camiones más pequeños, por ejemplo, pero con los cambios que se están haciendo, el puente no tiene problemas para soportar las cargas de los camiones que transitan por la vía.

¿Y cómo se llegó a esta decisión de intervenir el puente desde noviembre del 2024? La Concesión BTS Autovía hace un estudio semestralmente de cada uno de los puentes, es decir dos veces al año, adelantando una revisión integral de su estado y el único puente que arrojó una alerta, fue este puente de El Sisga. Los demás puentes que tiene esta carretera están en buen estado y operan sin ningún riesgo para los usuarios.

Por último, el gerente de la concesión le pide paciencia a quienes transitan por esta vía y atendiendo las indicaciones que se dan para descongestionar el flujo vehicular.