Preocupación en Boyacá por el cierre de una de las calzadas en el puente El Sisga

Tunja

La Concesión BTS anunció desde hace varias semanas, únicamente por su cuenta de X, que a partir de este sábado 2 de noviembre se hará el cierre de la calzada Tunja-Bogotá en el puente El Sisga, por un mantenimiento que deben realizar, pero lo preocupante es que este cierre irá hasta el martes 29 de abril del 2025, es decir, casi 6 meses en los que habrá esta restricción en la movilidad. El tráfico será desviado a la calzada derecha, pero teniendo en cuenta que por los reductores que hay en este tramo y por la cantidad de vehículos que circulan entre Boyacá y Cundinamarca, la movilidad no fluirá adecuadamente.

El Puente del Sisga estará cerrado por mantenimiento desde el 2 de noviembre de 2024 hasta el 29 de abril de 2025.



Durante este tiempo, el tránsito será desviado por la calzada derecha, mientras se realizan trabajos en la calzada izquierda, según informó la Concesión BTS. pic.twitter.com/WMpYrfJqZC — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 16, 2024

En Caracol Radio, indagamos a los gremios y a los alcaldes, sobre el impacto de esta medida y el panorama no es el mejor.

Con el trancón en el Puente de Boyacá, ahora se suma el del puente El Sisga

La Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos centra su preocupación en la indisposición que puede generar en los viajeros, este cierre de una de las calzadas de la BTS a la altura de El Sisga. A pesar de que la concesión informe que los dos carriles de la calzada derecha, funcionarán en doble sentido de circulación, la experiencia del tráfico en temporada, los lleva a concluir que esto generará un caos en la movilidad.

La sociedad boyacense de ingenieros y arquitectos manifestó su preocupación por el cierre de la calzada izquierda en el puente del #Sisga, debido a que afectará las actividades económicas y sociales de fin de año que se celebrarán en los diferentes municipios. @Concesion_Sisga pic.twitter.com/UUC2kTKMkc — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 25, 2024

Su presidente Silverio Leguizamón, dijo al respecto: «todos somos conocedores de la importancia que tiene el turismo en la época navideña, del turismo religioso que viene en Semana Santa. Entonces pues nos preocupa eso en el sentido de la época y con la experiencia que tenemos, que sin siquiera cerrar un carril y en el Puente de Boyacá se presenta un traumatismo que desanima muchas veces a los viajeros, a seguir utilizando ese corredor vial por esos trancones; entonces si es así sin cerrar, cómo será cerrando el carril en El Sisga. Esa es nuestra preocupación y hemos hecho nuestro pronunciamiento para que la BTS reconsidere cómo sería trasladar ese mantenimiento para una temporada diferente».

Dice Leguizamón que desconocen el cronograma y las actividades que se van a desarrollar. «Solamente hemos visto las publicaciones y los avisos que hay en el mismo puente, pero realmente no hemos tenido socialización de la información con la debida anticipación».

Desde el punto de vista técnico, consideran que los mantenimientos hay que hacerlos periódicamente, porque no necesariamente debe adelantarse en unas épocas fijas, pero cada dos o tres años. «Pero no quiere decir que sea camisa de fuerza que siempre sea una temporada fija. Por ser mantenimiento rutinario, pues no tendría problema trasladarlo para otra fecha; si fuera que existieran problemas estructurales y problemas graves, ahí sí no tendría ninguna espera», conluyó el presidente de esta sociedad.

Esperan que el Gobierno Departamental se pronuncie en torno a esto y prevenir a toda la ciudadanía, a la economía y a los turistas, porque muy posiblemente esto va a traer afectaciones.

Y los alcaldes no sabían

Solo hasta que Caracol Radio los contactó, supieron de este cierre que se hará a partir de este fin de semana, que coincide con el primer festivo que da paso a la temporada de fin de año, época clave para la dinámica económica del departamento de Boyacá.

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, es consciente que los turistas que llegan al municipio, vienen desde Bogotá y se desplazan por la BTS: «me parece prematura la decisión, además que no se ha consultado con la zona de influencia y con los afectados que se van a generar, en el sentido que la mayoría de nuestros turistas, por estadísticas que tenemos, provienen de Bogotá y ellos generalmente toman la doble calzada por la Autopista Norte, para conectar hacia la altura del Puente de Boyacá, hacen el retorno para ingresar por Samacá, y el otro porcentaje llega por Tunja. Entonces un bloqueo en este punto de la vía, sería muy grave, más acercándose la temporada más alta que es la de diciembre y enero. Yo creo que frente a esto, la BTS sí tiene que entrar a reconsiderar, por la afectación en la movilidad, en los tiempos de desplazamiento».

Y para el alcalde de Paipa, Germán Camacho, es igual de preocupante por su movimiento turístico: «realmente nos enteramos por las redes y por los medios, porque no hemos sido notificados por ninguna entidad o por la concesión, de lo que se va a hacer y eso nos perjudicaría. Por lo que vemos, es bastante tiempo incluida la temporada navideña y casi que Semana Santa; para los que vivimos del turismo como Paipa, es preocupante porque nuestra afluencia es desde Bogotá y cerrar ese tramo nos generaría inconvenientes, y más cuando hemos tenido antecedentes con la situación de esos reductores ubicados en El Sisga, que eso ha generado trancón e incomodidad. Evidentemente llevaría a los turistas a escoger otro destino para evitarse la congestión. Estamos esperando conocer oficialmente cuál es la situación, porque no sabemos si tienen plan de contingencia o rutas alternas, y cuál es la urgencia de hacer esta intervención en el puente, porque sí lo es, no tendríamos ninguna otra opción».

Por su parte, el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, dice que es necesario que se les explique por qué se hace este cierre: «es una calamidad porque ha sido un año extraordinariamente traumático para el departamento y para la ciudad. Se volvió costumbre bloquear la BTS por parte de quienes tienen algo qué reclamar al Gobierno Nacional y esto ha generado una contracción de la economía muy potente, unas dificultades a las personas y lo que va a ocurrir en el puente, va a afectar la economía y la movilidad de Boyacá. Sería muy importante conocer las razones que socialicen, no solo de los tiempos de cierre, sino el cronograma y las condiciones del mismo. Creo que hacerlo es fundamental para que la gente tenga la información adecuada y la tranquilidad, pero sobre todo para que entre todos busquemos soluciones y se afecte mucho menos la economía».

Hasta el momento, ni la Gobernación, ni el gobernador, ni el Instituto de Tránsito, ni la Secretaría de Turismo del departamento, se han pronunciado sobre el impacto que generará este cierre.