Canadiense capturado está acusado de secuestrar a una empleada del servicio en Medellín

Antioquia

El 23 de noviembre de 2023, una mujer que trabajaba en servicios generales en un apartamento del barrio El Poblado, sur de Medellín, denunció que dos extranjeros de nacionalidad canadiense la habían secuestrado y, además, golpeado mientras realizaba labores de limpieza.

Luego de que fue liberada, la mujer interpuso la denuncia ante las autoridades, a quienes relató que los agresores, aparte de la agresión, le quitaron su celular. Los capturados acusaban a la mujer de 42 años de supuestamente apoderarse de un anillo y dinero en efectivo.

Luego de esta información, las autoridades iniciaron la investigación del hecho y el pasado mes de enero del año en curso fue capturado el primer involucrado, identificado como Raymond Arthur JR Cornish, pero en las últimas horas se reportó la detención del segundo canadiense, Raymond Troung, en el municipio de Rionegro, sector Llanogrande. La detención la realizó el Gaula militar del Valle de Aburrá, la policía y Fiscalía.

“Aquí lo que debe resaltar es que las investigaciones no se detienen, siguen adelante, y que es una labor que en muchas ocasiones, por el hecho de ser ciudadanos extranjeros, la gente de pronto piensa que la actuación de la fuerza, o en este caso del ente investigador, no va a ser tan efectiva. Y aquí, pues, se demuestra lo contrario. No, ya con estos dos ciudadanos se cierra la investigación definitivamente; queda a buen recaudo de la justicia”, manifestó el general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante Cuarta Brigada.

El extranjero capturado en las últimas horas será imputado por el delito de secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado, y tortura. El extranjero, de 30 años, no aceptó los cargos; sin embargo, un juez le ordenó detención en su domicilio, lo que fue apelado por la fiscalía.