Así reaccionó el Congreso al respaldo de la Corte a la conmoción interior en el Catatumbo

Congreso

Luego de que la Corte Constitucional decidiera declarar exequible la conmoción interior que el Gobierno Petro había decretado para hacerle frente a la crisis humanitaria que estalló en la región del Catatumbo, en el Congreso reaccionaron a este espaldarazo del alto tribunal a una medida clave para el ejecutivo.

“Esta decisión de la Corte reconoce que el gobierno tomó la decisión acertada ante problemas que desbordaban las capacidades del Estado. De esta manera se podían encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo para la zona del Catatumbo”, destacó el congresista del Pacto Histórico Alejandro Toro.

Desde el Partido Verde, él senador Ariel Ávila consideró que era “esperable que la Corte Constitucional declarara exequible el decreto de conmoción interior para Norte de Santander, para la región de lo que estaba pasando en el Catatumbo, porque era particularmente complejo la situación que había pasado. Más de una veintena de muertos civiles en algunos días. Y segundo, porque la Corte Constitucional generalmente tiene ese tipo de comportamientos”.

Su copartidaria, pero distante del gobierno, Katherine Miranda, señaló que “no comparto la decisión de declarar exequible la conmoción interior, ya que es absolutamente evidente que esta medida en ningún momento ha logrado parar la violencia ni el desplazamiento en la zona del Catatumbo, sino que por el contrario, solamente fue utilizada para poner en práctica artículos de la reforma tributaria que el Congreso de la República le negó el año pasado al gobierno nacional. Entonces yo lamento profundamente la decisión de la Corte Constitucional, sin embargo, en medio de la sabiduría de ella, la respeto y la acato”.

En la oposición, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa comentó que este decreto “en el Catatumbo no ha traído ningún beneficio o impacto real, no ha fortalecido a la fuerza pública, no ha podido restablecer el orden público en esa zona del país. También podemos observar que cada vez hay mayor incidencia del gobierno en esa corporación, me refiero a la Corte Constitucional, de ahí la importancia de las decisiones que debe tomar el Senado en las próximas ternas”.

El representante del Centro Democrático Hernán Cadavid coincidió en que “la gran crisis del Catatumbo está lejos de terminarse. Aún con la Declaratoria Parcial de Constitucionalidad de la Conmoción Interior, al Gobierno Nacional le quedan todos los instrumentos ordinarios para utilizar en la confrontación de lo que sucede en la región del Catatumbo. Continúa la violencia, continúa la expansión de los cultivos ilícitos. No se ha incorporado una alternativa para la sustitución de los cultivos, que son los temas centrales en la región”.