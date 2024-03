Alta preocupación en Armenia por nueva agresión de habitante de calle contra una mujer

Armenia

Recordemos que en días pasados en plena peatonal de la carrera 14 de la ciudad quedó registrado en vídeo la agresión de la que fue víctima una mujer por parte de un habitante de calle que huyó tras golpearla. Lamentablemente otra mujer fue agredida en su brazo por la misma persona, así lo denunció Vanessa Quintero López a través de sus redes sociales.

Aseguró que salía del gimnasio cuando sintió un golpe muy fuerte en su brazo y al observar quien era el agresor se llenó de mucho temor al enterarse que era el habitante de calle involucrado en el otro caso de maltrato a la mujer de la 14.

Le puede interesar: Preocupación en Armenia por riñas entre habitantes de calle y agresiones a ciudadanos

Lamentó este tipo de hechos en los que es inaudito que una mujer no pueda estar tranquila en las calles de la ciudad por la angustia de ser agredida por la persona en cuestión. Reconoció que no denunció porque las condiciones para hacerlo no son las óptimas lo que la desmotivó al final.

A propósito, el secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago lamentó que en los dos casos no hubo denuncia lo que genera mayor complejidad en la oportuna intervención.

Reconoció que si logran dar con más mujeres que se consideran víctimas de este hombre podrían configurar violencia de género para lograr una intervención eficaz en la protección de la mujer. Así mismo dijo que adelantan un trabajo con el hospital mental para atender a personas con condiciones complejas en materia de consumo y salud mental.

Play/Pause Secretario de Gobierno, Andrés Buitrago 02:12 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1710985794169/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Reiteró el llamado a no dar limosna y más bien ayudar a las fundaciones dedicadas en la atención de los habitantes en condición de calle.