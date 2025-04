Las “coincidencias” de Amaya y Londoño en la necesidad de la consulta popular

Tunja

Sorpresivamente el gobernador, Carlos Amaya anunció su apoyo al SÍ de la Consulta Popular que promueve el presidente, Gustavo Petro. Lo hizo durante la rueda de prensa en la que dio pistas de la decisión que tomará a finales de mayo y que lo podría llevar a ser por segunda ocasión, precandidato presidencial.

Amaya recordó que gracias a los recargos nocturnos y a los dominicales que le pagaron a su padre, él pudo estudiar y mencionó al exalcalde de Cali también empresario, Maurice Armitage.

“Es una injusticia que las empresas digan que van a quebrar por pagarle un recargo nocturno o un dominical a un trabajador, no van a quebrar, o si no escuchen a Maurice Armitage exalcalde de Cali quien no sólo le paga lo justo a sus trabajadores, sino los hace parte de sus utilidades. Yo estoy seguro de que ninguna gran empresa va a quebrarse por decirle sí a una Consulta Popular que pretende pagar horas nocturnas, dominicales y festivos”.

Aseguró que ha hablado con algunos empresarios que le reiteraron que no quebrarían por pagarle esos recargos a sus trabajadores, e hizo una propuesta para apoyar a las pequeñas empresas.

“Yo conozco empresarios berracos, grandes que me han dicho, Amaya, no vamos a quebrar nunca por la Reforma Laboral de Petro, eso no es cierto. Hay unas pequeñas y medianas empresas que sí van a tener un golpe económico duro. La solución es hacer una Reforma Tributaria y bajarles la renta, búsquenle un camino de cómo le compensan eso, pero para que este país salga adelante necesitamos tener un empleo mejor remunerado y, que se reconozcan los dominicales y los festivos, las horas nocturnas”.

Durante la transmisión de un nuevo Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro, el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño defendió la sexta pregunta incluida en la Consulta Popular relacionada con los aprendices del Sena.

Coincidencia o no, aseguró, al igual que el gobernador, Carlos Amaya que las empresas no se quebrarán mejorando las condiciones de los trabajadores.

“La laborización del contrato de aprendizaje costaría alrededor de 1.58 billones de pesos, es decir, no llegaría ni siquiera al 1%. Entonces ese argumento de que van a quebrar las empresas no es absolutamente cierto y además no se quebraron cuando la ley regulaba el contrato de aprendizaje como un verdadero contrato de trabajo”.

El director del Sena destacó el número de personas que se beneficiarían con la pregunta incluida en la Consulta Popular dirigida a beneficiar a los estudiantes.

“El contrato de aprendizaje entonces es sustancialmente el anhelo de esos 400.000 jóvenes que aspiran sobre todo a recuperar algo que es fundamental y que está establecido en la Constitución del 91, que es la dignidad. No es posible que estos jóvenes no ganen como gana cualquier trabajador y que por el contrario tengan que trabajar largas horas, que tengan que recibir órdenes que a veces van más allá de la labor que deberían desempeñar”.