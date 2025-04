Trabaja como domicilio o mensajero en Armenia, esta información le puede interesar

Armenia

El martes 27 de mayo Armenia realizará el primer Día sin Carro y Moto en la ciudad y, desde hoy lunes 28 de abril, hasta el viernes 9 de mayo, quienes trabajan en mensajería y domicilios podrán hacer las solicitudes de permisos de movilización.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de tránsito y transporte, Setta, Daniel Jaime Castaño sobre este tema expresó “recordar que el martes 27 de mayo, vamos a tener el primer día sin carro y sin moto en la ciudad de Armenia y para eso hemos abierto desde hoy ya la recepción de las solicitudes de permisos para domiciliarios y mensajeros”

Aquí reiteramos que cumplimos con ese acuerdo municipal de realizar las dos jornadas de día sin carro y sin moto, pero buscamos también de que no haya un alto impacto en el sector económico, pues sí, de comercio que hay en la ciudad y por eso habilitamos todos los domiciliarios y mensajeros que nos alleguen las solicitudes.

¿Qué deben hacer?

Presentar obviamente la solicitud firmada por el representante legal ante la Secretaría de Tránsito acompañada de los documentos del vehículo, los documentos del conductor, contrato de trabajo, certificación laboral para poder expedir estos permisos.

Llamado desde Setta

El titular de Setta subrayó “un llamado también a los comerciantes y a los diferentes establecimientos a que realmente soliciten el permiso si lo requieren, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado yo les contaba que rechazamos más de 400 solicitudes, pero correspondían a establecimientos de comercio que no tienen domicilio y aun así hacían la solicitud. Entonces encontramos almacenes de ropa pidiendo domicilio y llamábamos a preguntar si vendían una blusa, un pantalón a domicilio y decían que no, que ellos no manejaban domicilio. Entonces, yo creo que esto hace parte también de la responsabilidad social de los establecimientos de comercio, entonces, invitarlos a que hagan la solicitud los que realmente lo necesiten, estas se van a recibir de forma presencial hasta el día viernes 9 de mayo en las instalaciones de la secretaría

Requisitos

Los requisitos para hacer la solicitud son los siguientes:

* Certificado de existencia y representación legal (máximo 30 días).

* Fotocopia de cédula del representante legal.

* Licencia de tránsito, SOAT y revisión técnico mecánica del vehículo vigentes.

* Licencia de conducción.

* Contrato de trabajo o constancia laboral.

Todos los documentos deben ser presentados en las oficinas de Setta de forma física y, una vez vencida la fecha del 9 de mayo, no se podrá acceder a él.