“Ni la Gobernación, ni la Secretaría de Educación de Boyacá fueron demandadas”: Eddy Reyes

Los estudiantes de la Institución Educativa Tomás Vásquez Rodríguez de Paipa, Boyacá, realizaron una movilización pidiéndole al Gobierno departamental que los escuchara y les tendiera la mano para culminar con la grave situación económica por la que atraviesa el colegio debido al embargo que tiene de sus cuentas.

De acuerdo con el secretario de Educación de Boyacá, Eddy Reyes Grisales, desde la Gobernación del departamento les han colaborado en la parte jurídica, proporcionándole a la Institución Educativa un abogado que les ayude a solucionar esta situación, ya que la demanda es contra el colegio y no contra la Secretaría de Educación, ni contra la Gobernación de Boyacá, ni la Alcaldía de Paipa y señala que ellos los han estado apoyando.

“En este proceso el juez ha fallado que la Institución Educativa debe cancelarle unos montos presupuestales a la exfuncionaria, pero en ese proceso no involucra ni a la Secretaría de Educación, ni a la Alcaldía de Paipa, ni a la Gobernación de Boyacá, en el sentido de que en el momento que la señora estaba trabajando era un colegio municipalizado antes del año 2003, cuando los colegios fueron registrados en una sola entidad territorial. En ese sentido hay que aclarar que, si bien es cierto la Secretaría de Educación ha venido acompañando el proceso jurídico en la Institución Educativa, la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Educación así quisieran pagar no hacen parte del proceso jurídico y de hecho el juez no determina que ni la Secretaría de Educación ni la Gobernación de Boyacá se hagan acreedores de la suma de dinero que se le da a la señora. Por lo tanto, desde el año pasado, la Secretaría de Educación lo que estableció fue poder hacer un acompañamiento jurídico al señor rector para que él, por medio de un apoderado, pudiera desarrollar los trámites legales normativos para poder tener primero la claridad de las cuentas embargadas, los montos embargados y posteriormente el proceso de defensa jurídica de la Institución Educativa con el fin de conciliar con el abogado de la contraparte”, indicó Reyes.

Según el secretario, las cuentas de este 2025 no han sido embargadas y lo que se busca es llegar a una conciliación con el abogado de la demandante y así llegar a un acuerdo para hacerle los pagos a la exfuncionaria y que se puedan desembargar las cuentas de la Institución Educativa.

“En el año 2025, lo que se logró establecer fue que una de las cuentas de las cuales ha tenido mayor embargo y que está en el Banco Agrario, la cual ya hemos venido haciendo solicitudes por medio del abogado y por medio del rector, los alcances de fechas del embargo, el número de la cuenta y el total de recursos embargados. Sin embargo, quiero decirles a los boyacenses, que los recursos para el año 2025 no han sido embargados. Por lo tanto, si los estudiantes hoy están mencionando que tienen dificultad presupuestal para poder atender algunas condiciones de la Institución Educativa, pues realmente no es cierto, porque hay algunos recursos ahí que puede, por medio del señor rector, solventar algunas necesidades urgentes”, agregó el secretario de Educación de Boyacá.

Este martes 29 de abril, estudiantes, docentes, padres de familia y Administración Municipal adelantarán una mesa de diálogo con Sergio Andrés Acosta Lizarazo, personero municipal, para analizar la situación de la Institución Educativa y buscar alguna salida a la crisis económica que atraviesa el colegio.