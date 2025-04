Así será el pico y placa en Cúcuta y el área metropolitana este 28, 29, 30, 1 y 2 de abril

Cúcuta y su área metropolitana están en constante crecimiento. Cada vez son más las personas que usan vehículos para transportarse, ya sea para ir al trabajo, hacer diligencias o simplemente salir de viaje con la familia.

Con el fin de reducir la cantidad de vehículos circulando y mejorar la movilidad en las principales vías, se implementan medidas restrictivas que buscan disminuir los niveles de tráfico.

Ahora bien, a diferencia de otras ciudades, en Cúcuta la medida del pico y placa funciona con horarios intercalados a lo largo del día. Es decir, no aplica de manera continua, sino en tres bloques específicos.

Pico y placa en la ciudad de Cúcuta

La norma aplica para todos los vehículos particulares matriculados en el área metropolitana de Cúcuta (Los Patios, Villa del Rosario, Cúcuta y El Zulia), y cubre desde motocicletas hasta camiones. El sistema de control se basa en el último número de la placa: dependiendo de este, el vehículo no podrá circular en las vías durante los horarios establecidos.

Para la semana comprendida entre el lunes 28 de abril y el viernes 2 de mayo de 2025, las restricciones serán las siguientes:

Lunes 28 de abril: no circularán placas terminadas en 1 y 2

Martes 29 de abril: no circularán placas terminadas en 3 y 4

Miércoles 30 de abril: no circularán placas terminadas en 5 y 6

Jueves 1 de mayo: este día no aplica la norma debido a que es festivo

Viernes 2 de mayo: no circularán placas terminadas en 9 y 0

Sin embargo, como ya se mencionó, la medida no se mantiene durante todo el día, sino que se distribuye en tres franjas horarias: de 7:00 a.m. a 8:30 a.m, de 11:30 a.m. a 2:30 p.m y finalmente de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Por otro lado, según el decreto 0212 del 26 de abril de 2024, los vehículos que tengan placas nacionales o extranjeras tendrán una restricción diferente. En este caso, no podrán circular entre las 7:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, dependiendo también del último número de su placa.

Las restricciones para esta semana serán:

Lunes 28 de abril: placas terminadas en 1 y 2 no podrán circular.

Martes 29 de abril: placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular.

Miércoles 30 de abril: placas terminadas en 5 y 6 no podrán circular.

Jueves 1 de mayo: no aplica la medida debido a que es día festivo.

Viernes 2 de mayo: placas terminadas en 9 y 0 no podrán circular.

Es importante que los conductores tengan en cuenta estos horarios y restricciones para evitar sanciones y multas. Asimismo, atribuirán al orden de la ciudad y a su área metropolitana.

¿Cuál es el objetivo del pico y placa en Cúcuta?

El pico y placa no solo busca disminuir los trancones o embotellamientos en las grandes ciudades, también es una medida pensada para limpiar el aire del medio ambiente.

Al reducir la cantidad de vehículos circulando en Cúcuta, los gases contaminantes que emiten los autos y motocicletas también disminuyen, lo que mejora la calidad del aire.