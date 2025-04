En Caucasia y Segovia declararon amenaza de alteración al orden público por el Clan del Golfo

Antioquia

La alcaldías de Caucasia y Segovia declararon amenaza de alteración del orden público debido a acciones violentas atribuidas a los grupos armados ilegales. Como respuesta, las autoridades activaron comités de seguridad y se establecieron restricciones especiales desde el 26 de abril hasta nueva orden.

Caucasia

Entre las medidas adoptadas por los ataques del Clan del Golfo en el municipio del Bajo Cauca antioqueño, están la regulación del horario de funcionamiento de establecimientos que venden licor, de 10:00 a.m. a 11:59 p.m. y restricción a la circulación de motos con parrillero en el casco urbano entre las 12:00 a.m. y las 6:00 a.m.

La alcaldía también anunció la prohibición de venta y uso de pólvora desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., y limitaciones para mudanzas y tránsito de vehículos de carga en horarios nocturnos.

Además, se suspendió el porte de armas, se aumentó la vigilancia con controles en vías y se establecieron sanciones para quienes incumplan el decreto emitido con el fin de garantizar la seguridad.

Segovia

En Segovia, al Nordeste antioqueño, la administración municipal prohibió la permanencia y circulación de menores de edad en el espacio público entre las 10:00 a.m. y las 5:00 a.m.

Adicionalmente, se anunció la prohibición de la circulación de motocicletas con parrillero en el casco urbano entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Las medidas estarán vigentes en Segovia hasta el 27 de mayo.

Ola de violencia Bajo Cauca y Nordeste

En el municipio de Caucasia se cometió uno de los diez ataques registrados contra la fuerza pública en los últimos días, en un presunto plan pistola del grupo armado Clan del Golfo. En este hecho, dos patrullas del Grupo de Intervención y Reacción de la Seccional de Tránsito y Transporte fueron atacadas con disparos mientras se desplazaban para atender un accidente de tránsito reportado en la zona.

Durante el hostigamiento resultó herido de manera leve el subintendente Milton Murillo, quien recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, el militar oriundo del departamento de Córdoba, identificado como Luis Carlos Vargas Gutiérrez, de 20 años fue asesinado en Segovia cuando se encontraba prestando el servicio de seguridad en una garita en la guarnición militar ubicada en el corregimiento La Cruzada.

En en esta zona del departamento de Antioquia hace presencia el Clan del Golfo con la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, quienes según las primeras informaciones serían los responsables de este crimen.