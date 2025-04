Benjamín Romero, saca pecho por su gran logro en Nacional y sorprende al opinar de Enrique Camacho

Benjamín Romero, quien hasta hace unos meses fue vicepresidente ejecutivo de Atlético Nacional, es noticia debido al importante puesto que ocupará en Honduras. El pasado 23 de abril fue presentado como el nuevo Comisionado de la Liga Nacional de ese país.

En diálogo con Deportes Caracol Sábado, Romero habló sobre su experiencia a nivel dirigencial tanto en el fútbol colombiano, incluyendo la Federación, como a nivel internacional con Perú y ahora el pueblo hondureño. Asimismo, dio detalles de cómo fue su proceso para llegar a este nuevo puesto.

“En Colombia tuve la oportunidad de trabajar en Millonarios, Atlético Nacional y la Federación Colombiana de Fútbol... La llegada (a Honduras) se da en un proceso iniciado hace un año por una llamada que recibí y me ofrecieron participar de este proceso, que se activó una vez dejé Atlético Nacional. Afortunadamente, todo salió. Seré la cabeza de la Liga de Fútbol Profesional de Honduras, un duro reto en el que la idea es llevar el campeonato a otro nivel”, explicó.

Adicionalmente, explicó que este nuevo rol será similar al que tendría en Colombia en caso de ser presidente de la Dimayor: “La Liga venía siendo manejada por una junta directiva con metodologías antiguas y la idea era traer una persona que manejara el torneo con las funciones que venía adelantando esa junta. Que todo se haga más corporativo, así como es la Dimayor”.

Declaraciones de Benjamín Romero

Experiencia en el fútbol colombiano: “Empecé mi carrera en Millonarios como director de mercadeo y comercial. Tengo una gran relación con el presidente Enrique Camacho, el mejor dirigente del fútbol colombiano. De ahí, por un movimiento familiar, fuimos a Perú en donde me vinculé rápidamente al fútbol, que es lo que amo. La idea fue darle un cambio real y de ahí fui a Alianza Lima como director de marketing y comercial. Por los buenos resultados, me llamaron de la Federación peruana en la era Gareca, asumiendo ese mismo reto tanto para la Federación como para la Liga. De ahí soy llamado a trabajar en la Federación Colombiana y estando allá me llama la Organización Ardila para sumir la vicepresidencia ejecutiva de Atlético Nacional, algo así como un CEO. Ese es el recorrido y ahora soy llamado a este fútbol y liga centroamericana”.

Diferencias entre Colombia y otros países: “Acá siempre miramos por encima del hombro a otros países, no solo en fútbol. Tenemos una Liga muy poderosa y una Federación igual, tenemos clubes importantes y muchos avances respecto a Centroamérica. Ahora, en Perú vi una cosa diferente, ellos están más evolucionados en el marketing deportivo, los valores que se manejan a nivel de patrocinios y lo comercial en cuanto a los montos de dinero que se pagan. Yo traje ese conocimiento y ayudé a incrementar esos valores en Perú y gracias a eso pude aportarle a Atlético Nacional y a la Federación con incrementos importantes y valiosos, a la hora de consecución de patrocinios y ayudando en el crecimiento de las finanzas”.

Oportunidades antes de llegar a Honduras: “Estuve incluso en un proceso interesante para la gerencia general de Racing. No era fácil al ser el único extranjero y creo que es bueno para nuestra industria. Ha habido algún interés en Colombia con proyectos que no eran a corto plazo, pero en un futuro quiero seguir aportando en mi país, aunque por ahora estoy concentrado en mi tarea en Honduras”.

Paso por todos los puestos dirigenciales: “Estuve 5 años en Perú, trabajé 2 años y medio en Alianza Lima con buen suceso, al igual que en la Federación Peruana. Me llamó mucho la atención haber estado en clubes, Federaciones y ahora ser cabeza de Liga. Es interesante porque creo que puedo aportar y me ayudará en mi carrera dirigencial para seguir creciendo”.