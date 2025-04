América: ¿El arquero Jorge Soto es odiado por los hinchas? Esto fue lo que advirtió

Jorge Soto se ha consolidado como una de las grandes figuras del América de Cali en esta recta final del primer semestre del año. Con sus atajadas, el cuadro vallecaucano avanza con paso firme en la Copa Sudamericana y afianza poco a poco su buen presente en la Liga Colombiana.

Claro está que el proceso del guardameta pereirano ha tenido varios altibajos y al respecto habló en El VBAR Caracol. Soto reconoció haber sido insultado en reiteradas ocasiones por hinchas del conjunto vallecaucano, aunque mencionó no saber a ciencia cierta si lo han llegado a odiar.

“No sé si me han odiado, pero de que me han insultado, lo han hecho. Son muchos y es imposible agradarle a todos los hinchas, así como es imposible que ninguno lo quiera a uno. El fútbol es de muchas pasiones y mueve mucho, entonces es imposible que todos tengan un mismo criterio. Hoy por hoy seguramente hay muchos a los que no les gusta la forma de tapar mía, pero esto es de gustos entonces respeto las opiniones”, expresó.

Claro está que el guardameta hizo la salvedad de que dichas situaciones son momentáneas y dependen de su desempeño bajo los tres palos: “Siento que después del partido de Huracán me quieren más, no sé el día de mañana... Ni siquiera hay que esperar un partido al otro, basta con cometer un error y después tapar una buena. El sentimiento cambia en 5 minutos. No me gusta botarle mente a eso, porque esto es de pasiones”.

Soto no le pone atención a las críticas e insultos

Por otro lado, Jorge Soto reveló que las críticas y los insultos no lo llevan a trabajar de una mejor manera, sino que su crecimiento va encaminado a quienes lo respaldan.

“Siempre he creído en el trabajo. Soy una persona que me muevo por amor y no por odio. En los que menos pienso al estar trabajando son en los que me insultan o me tratan mal. Trabajo para mejorar, para las personas que siempre me apoyaron y creyeron en mí. Lo que se ha visto en las últimas jornadas es fruto del trabajo, sin bajar los brazos”, apuntó.

Y complementó al respecto: “No me enfoco en los críticos, en los que insultan, no tengo ninguna espinita para sacarme con nadie. Lo que tengo que hacer es llenarle el pecho de orgullo a mi familia y a las personas que desde un principio me apoyaron”.