América: Juan Fernando Quintero envía fuerte crítica a los hinchas, previo a Copa Sudamericana

América de Cali se alista para una nueva salida en la Copa Sudamericana 2025. Luego de vencer a domicilio a Racing de Uruguay y empatar en condición de local ante Corinthians, el cuadro vallecaucano se alista para visitar a Huracán.

En la previa del compromiso válido por la tercera fecha del Grupo C, Juan Fernando Quintero habló ante los medios de comunicación sobre el complicado presente del equipo, su regreso a las canchas tras cumplir una sanción a nivel local y la alegría que le produce regresar a territorio argentino.

“De alguna u otra forma, estamos peleando el campeonato y estamos vivos en copa internacional. Cuando tienes ese nivel de exigencia, nada sacia. En lo personal, creo que estamos bien y estamos tranquilos, no ha pasado nada”, respondió el antioqueño respecto a los rumores de conflictos al interior de la nómina.

Por otro lado, el experimentado mediocampista aprovechó para lanzar una dura crítica contra la hinchada americana, pues, según contó, por momentos no han estado a la altura.

“Decirles que nos apoyen. Hay veces que van 10 mil personas al campo y después te exigen como si fueras yo no sé qué, pero es así... Como jugadores, también les exigimos que nos acompañen, así como nos exigen mucho por redes sociales. Queremos ver el estadio con ellos y que nos acompañen”.

Declaraciones de Juanfer Quintero

Lo grupal va por encima de lo individual: “El equipo es lo más importante, independientemente de los nombres que estén. Le doy otras cualidades el equipo, pero no considero que dependan de mí. Hay una gran nómina, pero cuando no se dan los resultados, se habla de muchas cosas. Es la dinámica del fútbol”.

Expulsión y ausencia del equipo: “Tuve un acto que no fue lo mejor para el equipo, pedí disculpas y acá estamos de nuevo. Normalmente no me expulsan, pero son momentos que hacen parte del fútbol. Estoy con mucha expectativa”.

Argentina, su segunda casa: “Es un país que me dio demasiado y me siento como en casa, la gente me lo hace saber a diario. Estoy muy complacido, porque no es fácil hacer historia en otro país. Llevo la bandera y estoy muy agradecido con esta, mi segunda casa”.

Críticas por falta de actitud: “No creo que juguemos sin sangre, simplemente es un dicho que se malinterpreta o se saca de contexto. Estoy conectado con mi equipo y a veces no salen las cosas, pero eso no quiere decir que juguemos sin sangre. Todos nos preparamos para ganar y, quizás, la gente se prepara más para ganarle al América, entonces tenemos la gran responsabilidad de seguir con la grandeza del equipo”.

No desea salir del América: “En el mercado siempre me veo relacionado por todo lo que viví acá. Estoy muy contento en América, estoy disfrutando de mi país, de ese gran equipo con una gran hinchada. Estoy muy feliz”.