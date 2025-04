VIDEO: Kevin Londoño fue consolado por histórico brasileño tras errar gol en Copa Libertadores

Continúa el camino de Atlético Bucaramanga en la Copa Libertadores, ya que luego de empatar 1-1 ante Fortaleza (Brasil) en el Estadio Américo Montanini por la fecha 3, El Leopardo lidera el Grupo E con 5 unidades, y es escoltado por Racing con 4 puntos. Los dirigidos por el entrenador Leonel Álvarez, ya preparan el próximo compromiso que será ante La Academia, en la ciudad de los parques, el martes 6 de mayo, a partir de las 5:00 pm (hora Colombia).

Ante Fortaleza (Brasil), Bucaramanga logró igualar un compromiso que, desde el punto de vista del espectador, iba a terminar con victoria para el conjunto brasileño, que se puso por delante en el marcador tras una anotación de Deyverson desde el punto penal, en el primer tiempo.

Cuando el reloj marcó el minuto 90, y el cuarto árbitro se preparaba para levantar el tablero indicando el tiempo añadido, el juez peruano, Kevin Ortega, pitó una infracción sobre Aldair Gutiérrez dentro del área, que el VAR convalidó como pena máxima. El encargado de la ejecución fue el argentino, Luciano Pons, que tras un remate de ‘pica-barra’, marcó el agónico empate en la fecha 3 de la Copa Libertadores.

La jugada de Kevin Londoño

Posterior al gol, el cuarto árbitro agregó 6 minutos, y Atlético Bucaramanga arriesgó todo por conseguir el gol de la victoria sobre el final del partido. En el 90+3′, Jhon Vásquez centró un balón a ‘rás’ de piso, que atravesó toda el área chica, y el balón le llegó a los pies de Kevin Londoño a menos de dos metros de la portería. El jugador pateó su pie menos hábil, y envió la pelota por encima del arco, como se refleja en el siguiente video:

La reacción de Kevin Londoño en zona mixta

Durante la zona mixta posterior al partido en Copa Libertadores, el defensor central y referente brasileño, David Luiz, consoló al jugador colombiano que estaba desconsolado. Esta es la imagen que quedó en el Américo Montanini:

En zona mixta, Kevin Londoño habló en exclusiva con el Vbar de Caracol Radio, y afirmó que el sentimiento se produce porque “me duelen mucho las criticas”, aseguró el jugador, enfatizando que siempre busca el bien para el equipo, y no triunfar individualmente. Estas fueron sus declaraciones:

Kevin Londoño finalizó sus declaraciones tras afirmar: “Los compañeros me dicen que al momento de empalmarla, la pelota da un pequeño bote, yo aún no he podido ver la jugada, pero bueno, esto es fútbol”.