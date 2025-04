Leonel Álvarez explotó contra el arbitraje del Unión-Bucaramanga: esto dijo

Este domingo 20 de abril, Atlético Bucaramanga visito en el Estadio de Sierra de Nevada de Santa Marta a Unión Magdalena por la jornada 15 del campeonato. Los dirigidos por Leonel Álvarez sobre el final del partido salvaron un punto, a los 90+13′ Luciano Pons puso la igualdad y anotó el 1-1.

Con ese resultado, los Leopardos se ubicaron en la casilla número 11 de la tabla y llegaron a los 20 puntos. En sus últimos cinco encuentros, han ganado tres juegos, empatado uno y perdido otro; desde que el entrenador nacido en Antioquia está al frente del equipo, han sumado varios puntos y en Copa Libertadores no saben lo que es perder.

Leonel Álvarez en contra del arbitraje

Posterior al juego, el técnico en rueda de prensa se refirió sobre el desempeño del juez central José Ortiz, pues no estuvo de acuerdo con algunas decisiones y además, también habló sobre el trabajo del VAR. Leonel, cree que fueron perjudicados al anular un gol (para él) válido de Luciano Pons, que hubiera significado los 3 puntos para Bucaramanga.

En primer lugar, se refirió a lo que fue el partido y el trabajo de su equipo: “Fue un comienzo favorable para nosotros, dueños del partido y las opciones, lo cual me lleva a felicitar a los muchachos, ya que muchos no tenían participación, ni ritmo. Luego viene un partido, donde tuvimos tres oportunidades de gol claras y nos costó. Ahora, Unión Magdalena tiene buenos jugadores, ayudados por la gente y el ímpetu”.

Por otro lado, llegó el momento donde se manifestó por el arbitraje no tan bueno: “Antes del gol de Unión, el árbitro tenía que haber pitado el gol que hicimos, que se apresura y lo anula. Era anotación de Luciano Pons; fue claro, clarito. No nos regalen nada, pero tampoco nos quiten. Después ya el local sigue intentando con los cambios y tienen un penalti que si el árbitro lo pita bien y si no, pues también”.

Finalmente, expresó satisfacción por el desempeño que tuvieron sus jugadores y sobre la intervención del VAR en el compromiso: “Por último, vienen los últimos minutos donde el arquero de ellos se equivoca y es buscando que le hicieron falta, pero el VAR no miente. Ahora, no era ni necesario, ir al VAR. Felicito a los muchachos, nos llevamos un buen resultado, pero lo que se querían era los tres puntos. Los merecimos ya que hicimos un gol más, pero no nos lo dieron y es real”