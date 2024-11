Kevin Londoño:“Si hablamos de copas es Nacional, pero Millonarios tiene un aura diferente”

Los cuadrangulares de la Liga colombiana iniciaron con el pie izquierdo para Pasto, los dirigidos por Gustavo Florentín no han encontrado la victoria ni el empate en estos dos partidos disputados. Su primer partido contra Millonarios, en El Campín, lo perdieron 2-1 y frente Nacional, también fue derrotado por la mínima diferencia.

Sin embargo, el cuadro de Florentín cree en remontar este complicado comienzo y remontar los puntos en sus partidos restantes. Por otro lado, Kevin Londoño, jugador del cuadro nariñense en exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, habló sobre su buen momento en esta temporada y las especulaciones que se hicieron respecto al grupo de la muerte. Estas fueron sus afirmaciones:

¿A qué se debe el buen momento?: ”El buen momento se debe al grupo de trabajo, obviamente, a mis compañeros que me ayudan a crecer. El cuerpo técnico que me ha ayudado a crecer personalmente, mi buen profesionalismo, mi buen trabajo. Nunca rendirme porque tuve momentos muy difíciles y nunca me rendí. Hoy estoy viendo los frutos gracias a dios”.

¿Veterano o segunda juventud?:”No, yo me siento muy bien. Creo que soy de los pocos jugadores que, de los 30 años, que ha logrado jugar en el futbol colombiano más de 40 partidos seguidos, siendo titular, jugando los 90 minutos y sin ninguna lesión en el semestre. Eso se debe a mi buen cuidado, a mi profesionalismo y me siento muy bien, después que mi cuerpo se sienta para correr, creo que nunca me he sentido veterano. Gracias a dios estoy en un momento físico excelente y esperemos mantenerlos”.

Dueto con Moreno en Pasto: ”No, con Dani excelente, él sabe el cariño que le tengo. Estoy muy contento que sea el goleador de la liga, trabajamos para eso, como dice él, haga usted lo suyo que yo cobro. Por ahora una bonita amistad, nos fortalecimos los dos, charlamos mucho y nos acoplamos. Empezamos a remar para el mismo lado y el equipo empezó a disfrutar de nuestros dos, lastimosamente en estos cuadrangulares no hemos tenido la posibilidad de montarnos en la parte alta de la tabla”.

Rival a gusto personal en la final: ”Me gustaría con Once Caldas, obviamente sería más meritorio, diría todo el mundo, ganárselo a América, pero me gustaría con ellos. Porque sé lo que la han luchado, sé qué han pasado por momentos difíciles como nosotros. Conozco la hinchada, conozco su gente y sé que se merecen una alegría tanto como nosotros. Por eso me gustaría ver eso, porque hemos sido dos equipos con altibajos”.

Pasto, el comodín: ”De eso se habló mucho, el técnico de Fortaleza que me sorprendió dijo en Bucaramanga cuando perdieron contra Bucaramanga que si estaba esperando por resultados, por qué Fortaleza no. Él quería ver que nosotros ganáramos en casa, contra América, que quería ver que ganáramos en Bogotá. Y bueno, se volteó la torta, sacamos un empate en Bogotá, ganamos de local y se nos dio la clasificación a nosotros. Entonces se especula mucho, se habla mucho, pero es en el campo donde se ve. Eso no es hablando, ni diciendo que tenemos más dinero, más nómina, más camiseta. Si nos metimos entre los ocho fue porque fue meritorio de nosotros”.