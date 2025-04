“Sarabia encerró al presidente, muchos problemas del Gobierno son por su inexperiencia”: Lizcano

Este miércoles 23 de abril, el exministro de las TIC y ahora candidato a la presidencia de la República de Colombia, Mauricio Lizcano, estuvo presente en un nuevo episodio de Sin Anestesia, sección del programa de La Luciérnaga de Caracol radio, para hablar un poco sobre la situación del país, sus propuestas y otros temas de interés para los habitantes del país.

Durante el programa habló sobre diferentes aspectos, su enfoque de gobierno que va encaminado a la unidad de todos los sectores del país, temas relevantes como el de la seguridad de las regiones, educación y demás. Sin embargo, recientemente se reveló una carta que el excanciller Álvaro Leyva, envió al presidente Petro, en donde expresó inconformidades y acusaciones como la relación de Benedetti y Sarabia y donde incluso, mencionó aspectos delicados como el de una posible drogadicción del mandatario.

Ante esto, opinó lo siguiente: “Coincido con el excanciller Leyva sobre el tema de Benedetti y Sarabia, no estuve de acuerdo con lo de la drogadicción, porque si uno ve algo malo, lo dice en el momento, uno no puede ser ético dos años después. Si yo veo algo que es inmoral no espero y siento que en eso sí fue un desacierto del excanciller”.

Además, añadió: “Sin embargo, con lo de Laura Sarabia sí estoy de acuerdo, creo que ella encerró al presidente y le ha hecho un daño enorme a él y parte de los problemas que tiene el Gobierno partieron de la inexperiencia de ella mientras ha acompañado a este mandato y eso si le ha salido muy mal al presidente”.