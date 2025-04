Presidenta de Comisión Séptima niega que se esté dilatando el trámite de Reforma a la Salud

Congreso

Luego de que el ministro de Interior, Armando Benedetti, calificara como una “vulgaridad total” que la Comisión Séptima del Senado agendara 4 mesas técnicas y 6 audiencias públicas sobre la reforma a la Salud, lo cual retrasará su tercer debate hasta finales de mayo, la presidenta de esta célula legislativa negó que se esté dilatando el trámite.

“En ningún momento existe una estrategia dilatoria por parte de la mesa directiva o por parte de los miembros de la Comisión Séptima de Senado. Esas audiencias fueron aprobadas por unanimidad por todos los miembros de la comisión, incluso la bancada de gobierno; la bancada del presidente Gustavo Petro en la comisión presentó una proposición donde solicitaban que se hicieran unas audiencias públicas regionales en el departamento de Risaralda, en La Guajira, en el Valle del Cauca, en el Cauca. Por lo tanto, en ningún momento existe una estrategia dilatoria por parte de la Comisión Séptima de Senado”, afirmó la congresista conservadora.

Blel se declaró sorprendida por lo dicho por Benedetti: “A mí me sorprende y me extraña mucho que el ministro, quien fue colega de nosotros en el Senado de la República, quien fue congresista por mucho tiempo, desconozca cuál es el trámite legislativo. Es importante recordarle al gobierno que este proyecto de reforma a la salud se radicó el año pasado, en septiembre de 2024. Por lo tanto, este proyecto no se muere el 20 de junio. Este proyecto tiene una legislatura más, es decir, un año más para tramitarse”.

Además considero que “sí es una grosería y una ofensa con los colombianos que esta reforma, que toca la vida y que toca la salud, no se escuche, no se le dé apertura y participación a los colombianos, pero especialmente a los usuarios y los pacientes que viven en carne propia la crisis del sistema de salud”.