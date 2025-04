Eran 10 segundos pero mi encuentro con el Papa Francisco duró como 2 minutos, Rector Uniquindío

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con el rector de la Universidad del Quindío Luis Fernando Polanía aquí en su despacho y veo aquí precisamente la fotografía suya con el Papa Francisco que por supuesto sigue siendo noticia por no solamente por su fallecimiento, sino por su legado.

¿Cómo logró ese encuentro con el Papa y cómo le fue?

Resulta que aquí en Latinoamérica hay una red que se llama Red Universitaria de América Latina y el Caribe por el cuidado de la casa común. Esa red se creó teniendo en cuenta la encíclica Laudato si del Papa Francisco, en el cual se enfoca en digamos un tema de ecología integral que consiste en escuchar no solamente la tierra, sino escuchar a los pobres.

Esa red organizó una audiencia privada con el Papa en 2023 y nos invitó a los rectores de Latinoamérica, fuimos 200 rectores, eso tiene lógicamente un protocolo, estuvimos un día antes porque esa audiencia habla el Papa, nadie puede preguntar. Pero ahí hicieron una excepción y un día antes nos repartieron en grupos de 50 y teniendo en cuenta esta encíclica planteamos cuatro preguntas fundamentales.

Y al día siguiente que tuvimos ya la audiencia, nombramos un representante y ese se dirigía al Papa y el Papa respondía cada pregunta. Digamos que ahí se fue la primera hora de la reunión con el Papa.

Ya a la segunda hora, pues nos permitieron que cada uno de nosotros se acercara a saludar al Papa y pues lógicamente ese sí es un momento súper emocionante, transformador y yo creo que nos deja un muy bonito recuerdo el Papa de esa cercanía, de esa preocupación por los pobres, por el planeta y nos indujo mucho a que tuviéramos en cuenta que la educación es una esperanza con un tipo de esperanza colectiva y que debemos nosotros como rectores seguir promoviendo que mucha gente ingrese al sistema educativo porque es la única forma de que aunque todos no somos iguales, al menos sí que todo sea más equitativo.

Momento del encuentro con el Papa

La anécdota es que, pues como éramos en el momento 200, nos decían, tiene 10 segundos para saludarlo." Y entonces uno va en la fila y uno dice, “10 segundos, ¿cuándo vuelvo a estar yo aquí en esta en este momento?” Pues yo me la jugué y dije, “No, 10 segundos que me regañen.” Entonces llegamos, llegué a saludar al papa y lo primero fue que le mostré la foto de la familia y le dije, “Papa, por favor, me bendice la foto de la familia, la familia.” Le echó la bendición.

Después llevaba un sobre con 50 cartas de niño del Colegio San Luis Rey, porque mis hijos estudian en el San Luis, colegio Franciscano, entonces, yo les avisé que iba a visitar al Papa e hicieron los niños del grupo 50 cartas. Entonces, también le dije, “Papa, aquí mis hijos estudian en un colegio franciscano de Colombia. Aquí le mandan estas cartas.” El hombre se sonrió.

No contento con eso, le dije, “Padre, aquí le traigo un pesebre hecho en Bora de café para que lo tenga.” Se puso muy feliz y para terminar yo había comprado como 20 camándulas, por favor, me las bendice, también lo hizo. Entonces, digamos que ahí me tardé por ahí 2 minutos. Lógicamente, pues todo el mundo hace mala cara, pero me la tenía que jugar porque cuándo vuelve a estar uno tan cerca de un Papa y el hombre sin ningún inconveniente”

El regalo del vaticano

Después de que uno sale de saludarlo, hay una persona que le entrega a uno un regalo que le da al Papa, que es una camándula también, pero muy muy linda.

Entonces, digamos que fue una experiencia tremenda, no solamente por lo que nos manifestó en sus palabras, en la audiencia que tuvimos, sino por la sencillez, porque incluso pues él en ese momento ya se movilizaba en silla de ruedas y nos dijo, “Rectores, ¿será que los puedo saludar sentado?” Nosotros, venga, Papa, pues como sea, o sea, no, nosotros tenemos ningún inconveniente con eso, pero ahí se nota la humildad del Papa porque pues por respeto él quería estar parado, pero no podía, entonces, de verdad que son momentos transformadores.

¿Y cómo logró la foto?

Allá el Vaticano tiene y ellos son los que toman la foto y después uno va a un lugar y ya le dan la foto." Sí, exactamente lo mismo, o sea, ellos tienen en un costado una cámara, casi que se las tomas automáticas y al otro costado hay un fotógrafo que también está tomando, todo autorizado por el Vaticano, pues y oficial.

Después de eso, sí, uno va a un sitio ahí en el mismo Vaticano, le muestran a usted las fotos. Yo recuerdo que a mí me tomaron por ahí 30 o 40 fotos en unos 2 minutos y uno escoge las que quiera, cuestan 8 euros las fotos impresas y 10 euros las fotos digitales. Entonces, ahí siempre me traje como unas seis u ocho impresas y como 10 digitales. Entonces, es sí, es muy organizado todo.

Mensaje del Papa a los rectores

El tema de sostenibilidad ambiental, el tema de justicia social, o sea, en eso se enfocó bastante, y yo creo que para las universidades públicas como la nuestra, ese tema de justicia social es vital porque digamos que con tanta inequidad que se presenta hoy en día, pues yo creo que la educación es el camino y todas las estrategias que nosotros implementemos desde estas instituciones deben enfocarse a disminuir esa injusticia social.

¿Qué sintió con la muerte de Papa Francisco?

Una gran tristeza, pues yo siempre pues tres veces a la semana madrugo 4:30 de la mañana a hacer ejercicio con un entrenador y él fue el que llegó a las 4:30 de la mañana y me dijo, “Murió el Papa.” Y yo le digo, “¿Cómo así?

Pues yo me acosté anoche a las 11 de la noche y no." Sí, murió, pero es que ayer salió y saludó en Roma y queda uno pues con un bajonazo porque empieza uno como a recordar todo lo que nos mencionó, lo que se sintió en ese momento. Una gran tristeza, de verdad, que lamenta a uno porque son personas que marcan un hito.

Yo creo que hay que reconocer que la iglesia venía en una decadencia y yo creo que el Papa Francisco logró cambiar de rumbo y recuperar muchos fieles. Y yo creo que eso la iglesia debe estar muy agradecida y además debe mirar muy bien quién va a ser su sucesor porque donde no continúen por ese camino pueden volver a tener un declive como el que venía teniendo antes de que estuviera el Papa.