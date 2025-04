El sacerdote César Castaño de Armenia y su encuentro cercano con el Papa Francisco

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con el sacerdote César Castaño, actualmente el cura párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Armenia y su experiencia de conocer de cerca al Sumo Pontífice, el Papa Francisco en un encuentro en Roma en el año 2016.

El cura publicó en sus redes sociales una foto que el mismo vaticano le suministro el día que tuvo la posibilidad de estar cara a cara con el máximo jerarca de la iglesia católica, a propósito de la muerte del Obispo de Roma.

Luto y esperanza por la muerte del Papa

Justo en esta octava de Pascua recibir esta noticia nos pone triste el corazón, pero sin duda que el legado del Papa Francisco fue siempre mantener viva la esperanza, como se lo decía a los jóvenes, como se lo decía a los adultos, como se lo decía en cada uno de los viajes, no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar la alegría y yo creo que celebrando la resurrección del Señor, pues celebrar hoy también ese tránsito a la vida eterna del Santo Padre, pues nos hace por tener nuestra mirada hoy más fuerte a la esperanza en Dios y yo creo que pues ese legado es el que se tiene que mantener en la iglesia y en y cada cristiano.

¿Qué recuerda usted de ese encuentro con el Papa Francisco? ¿Cuándo fue?

La verdad es que fue un regalo de Dios, fue en el año 2016 en el año jubilar extraordinario de la misericordia que el Papa Francisco propuso para toda la iglesia, ese año tuve la oportunidad de asistir al Congreso Internacional de Pastoral Vocacional, porque en ese año yo era el delegado de la pastoral vocacional de la diócesis de Armenia y un grupo de sacerdotes, de hecho una bendición porque solo de Colombia asistimos seis sacerdotes con el director de vocaciones a nivel Colombia y con el obispo encargado y fue una bendición para nosotros poder asistir a ese encuentro.

Lo más especial era que en el protocolo pues se decía que posiblemente se iba a tener el encuentro, pero realmente son tantas las actividades que se tenían y en la agenda del Papa que dos días antes nos habían dicho que posiblemente no se no se iba a poder realizar el encuentro como como tal con el Papa, cuando el 21 de octubre de ese año 2016 nos dicen, “Preparen todo porque si van a tener el encuentro y fue extraordinario podernos encontrar allá en la Capilla Sixtina.” Toda la emotividad, todo lo que conlleva pues como como estar allí en ese lugar y como éramos tantos los participantes, pues hubo un momento donde también dijeron, “Bueno, van a pasar una delegación a saludar personalmente al Papa.” Y todos como que queríamos ser los primeros, para poder tener la oportunidad de saludarlo cuando llega el anuncio de del encargado de la sala que tranquilos que el papa ha decidido que pasen todos

El encuentro con el Papa Francisco

Encuentro con el Papa Francisco del cura César Castaño de Armenia. Foto Cortesía Facebook César Castaño Ampliar

El padre Cesar Castaño así lo relató “creo que fueron como unos 10 segundos, 15 segundos el encuentro directo donde uno alcanza a decir “Santidad, Padre César, Diócesis de Armenia, ore por nosotros” y mirarle y que hecho lo que quise poner en esa esa foto, ese cruce de miradas, mirar esa esa sonrisa y luego estrechar ese ese abrazo, rompe pues como el corazón y queda uno como estanciado de ese momento tan bonito de poder sentir esa unidad de iglesia y bueno, y lo lindo es que nosotros podíamos hablar en nuestro idioma y sentir que el saludo iba a llegar sincero, no tener que buscar porque algunos otros y cómo le saludábamos, qué palabras hay que decir, fue muy lindo el sentirnos escuchados por él y que de una otra manera el Papa Francisco tenía como en la retina del corazón a Colombia y un pedacito a Armenia porque en ese año el Obispo que estaba también como embajador pues era de esta zona, entonces de una otra manera como que como que uno se sintió o yo no sé, esa fue como mi reacción sentir que fue como muy cercano ese momento maravilloso.

¿Y cómo logró la foto, ¿quién tomó la foto?

Realmente todo el protocolo del Vaticano, se tiene el periódico oficial, el centro de comunicaciones oficiales del Vaticano el observatorio romano, es el encargado de poder tomar las fotos de todos y ya luego pues uno accede a la foto que quiere llevar en el recuerdo y en el corazón, entonces pues esa esa fue la foto que quedó ahí para la memoria, pero sobre todo en el en el corazón.

¿Y cuando el Papa estuvo aquí en Colombia, usted también estuvo?

Fue una bendición tras otra, porque este encuentro fue en el 2016 y en el 2017 fue aquí en Colombia y la preparación para ese encuentro con la pastoral juvenil que también acompañaba ese año, pues fue una cosa maravillosa porque de aquí fuimos pues como Diócesis un grupo de 40 jóvenes, preparándonos meses porque había que preparar la coreografía pues que se había dado para todos los jóvenes que iban a estar en la plaza de Bolívar en Bogotá, entonces, todo un despliegue de preparación conseguir lugares de hospedaje.

En Bogotá

Nosotros llegamos a Bogotá en el mes de septiembre de ese año 2017 un miércoles y donde nosotros llegamos a hospedarnos pasaba la caravana del Papa. Entonces logramos estar ya como en un primer momento que fueron unos segundos porque realmente pues la l caravana que iba hacia la hacia la nunciatura iba despacio, pero uno siente que eso van a toda velocidad, pero escuchar de los muchachos de decir, “Padre, lo logramos, vimos al papa y ver esa emoción de los jóvenes.” y pasar pues como esa noche también casi como en vigilia, en oración porque había que madrugar muchísimo para poder llegar hacia la plaza de Bolívar. Entonces eran como las 2 de la mañana cuando salimos para el encuentro con el con el papa y estar ahí en la plaza, poder escuchar ese mensaje, que sin duda es la que frase que le ha estado dando la vuelta. Veían en las en los informes de esta mañana, no se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza, no sean rastreros, levántense. Escuchar ese mensaje del papa ya en la plaza fue precioso

De Bogotá a Medellín

El cura Cesar Castaño relató “Se termina ese encuentro ahí en Bogotá y al otro día era el encuentro en Medellín y ese era el encuentro especial para seminaristas, religiosos y sacerdotes del país. Así que yo llego aquí a Armenia, me bajo del bus de la pastoral y me subo al bus de los sacerdotes para Medellín, o sea que otra vez pues, pero era la emoción que uno como que no sentía el cansancio y llegar pues a Medellín y estar allá en el aeropuerto y celebrar la Eucaristía, eso fue precioso. Y de ahí terminamos la Eucaristía en el aeropuerto y nos vimos hacia la plaza de toros, donde era el encuentro propiamente ya con los religiosos seminaristas y sacerdotes. tener pues como ese ese momento también. Así que fue como una semana en ese 2017 cargada de emociones, de alegría, de esperanza, de ver lo que incansable dando cada mensaje.

Una bendición el encuentro con el Papa

Sí, total y que era sentir pues como como dice y por qué uno, cierto, o sea como que uno llega a ese momento y decir que qué pasó ahí y yo creo que es el momento donde uno tiene que como romper esa esas barreras y de una palabra que es muy común en este tiempo es decir por qué uno no sino para qué uno y te dice yo bueno fue una bendición, que nos anima y nos sostiene y fueron dos años muy muy lindos y que se fueron prolongando porque cada discurso, cada mensaje pues uno sentía como que dé la oportunidad de estar tan cerca de ese mensaje, de ese legado.

Legado del Papa

El sacerdote y el mensaje final “Dios lo bendiga y a todos los oyentes también y que la misión de seguir orando los unos por los otros es lo que nos sostiene y yo creo que esa es la misión o el legado que nos ha dejado el Papa, oren oren, que hagamos esas palabras nuestras, cuando él decía, “Oren por mí.”, que cada uno pueda decir, “Oren por mí.” Y cuando alguien está orando por uno, ya nos pone la tarea de estar orando por otros.

Así que, sigamos como en ese legado de amor que nos ha dejado esta maravillosa persona desde lo humano, desde lo espiritual y como pontífice de nuestra Iglesia Católica.