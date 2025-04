“Lo de Leyva es desleal; si Petro tiene problemas de drogadicción, debe manejarlos él”: Bolívar

En medio del revuelo político generado por la reciente carta del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, en la que hace fuertes señalamientos sobre un supuesto problema de drogadicción del presidente Gustavo Petro, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, y amigo cercano del mandatario, salió en su defensa durante una entrevista que rápidamente se volvió viral.

En 6AM de Caracol Radio, con un tono firme y sin titubeos, el funcionario calificó como un acto de “deslealtad absoluta” las afirmaciones de Leyva, señalando que resulta inaceptable que exministros que gozaron de privilegios y altos salarios durante su paso por el gobierno, ahora utilicen su salida para “despotricar del presidente”. Según él, si tenían reparos, debieron expresarlos mientras estaban en el cargo o, en su defecto, renunciar con dignidad.

“Me parece de quinta. Si no les gusta el gobierno, renuncien. Si tienen cosas que decir, díganlas. Hay que tener valentía y coraje también para eso, y muchos no lo han tenido. Lo que está haciendo Leyva es revanchismo”, afirmó con contundencia.

¿Tiene Petro Problemas de Drogadicción?

Sobre el contenido de la carta, el director del DPS fue enfático: “A mí no me consta lo que dice sobre drogadicción. He compartido con el presidente en múltiples escenarios, desde reuniones en Miami y Girardot, hasta eventos familiares y oficiales. Nunca, nunca lo he visto en una actitud que sugiera consumo de drogas. Ni drogado, ni metiéndose nada”.

Además, abordó la discusión sobre si el presidente debería someterse a un examen toxicológico y publicar su historial médico: “Eso es un asunto de su fuero íntimo. Y si tuviera esa condición, que repito, no me consta, merecería ser tratada con respeto y dignidad. Es un tema de salud que afecta a millones de personas. Convertirlo en un ataque político es denigrante”.

El funcionario también rechazó la insinuación de que las decisiones presidenciales o ciertos comportamientos —como publicar trinos polémicos en la madrugada o su desaparición durante dos días en París— pudieran ser consecuencia de una adicción. “El presidente no necesita estar drogado para trinar a las 3 de la mañana. Lo hace porque está despierto, indignado o defendiendo sus ideas. Lo conozco bien y puedo decir que siempre ha estado en pleno uso de sus facultades cuando ejerce sus funciones”, dijo.

¿Esto afectaría las funciones del presidente?

A las críticas sobre la supuesta pérdida de agudeza mental del presidente, debido a errores recientes en publicaciones en X (antes Twitter), respondió con un ejemplo puntual: “En diciembre pasado, nos reunió en la casa de huéspedes para analizar el presupuesto nacional rubro por rubro. Tenía en la cabeza cada cifra, cada entidad. Fue impresionante. Yo ahí vi un presidente lúcido, meticuloso, que conoce los detalles del Estado más que muchos ministros”.

Finalmente, Bolívar lanzó un mensaje de respaldo personal y político a Petro: “Gustavo Petro es una persona que admiro, respeto y con quien tengo una relación profunda. Es un hombre comprometido con las transformaciones del país y no merece ser blanco de ataques tan bajos. Esta carta de Leyva solo demuestra una herida personal mal manejada y una falta de respeto a la verdad y al país”.