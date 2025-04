Cali rinde homenaje al Papa Francisco decretando tres días de duelo

La ciudad de Santiago de Cali se unió al luto mundial por la muerte del sumo pontífice Jorge Mario Bergoglio, conocido por la comunidad católica como el Papa Francisco, fallecido el pasado lunes 21 de abril de 2025.

En un acto solemne celebrado en el Centro Administrativo Municipal CAM, la bandera de la ciudad fue izada a media asta como símbolo del duelo que cobija a los caleños. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, decretó tres días de duelo desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril, fecha en la que se llevarán a cabo las exequias del Papa en Roma.

“Desde Cali le hacemos este reconocimiento al Santo Padre declarando tres días de luto con Izada de las banderas a media asta, desde hoy jueves hasta el sábado, que es el día del entierro del Santo Padre, es un mínimo reconocimiento por este hombre que hizo tanto por la humanidad. Recordemos siempre las lecciones del Papa Francisco”.

El mandatario resaltó su legado de paz, reconciliación y atención a la población más vulnerable.

➡️ #LasMásLeídas 👨‍💻 | Alcalde de Cali @alejoeder, decreta tres días de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco



>>>>> "Con oración se agradeció el mensaje de paz y reconciliación que promovió en el mundo"



⭕️ https://t.co/m8BqJHTIYz pic.twitter.com/5XhPwXBPLv — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) April 24, 2025

“El Papa Francisco siempre tuvo a Colombia en su corazón, siempre oró por la paz de Colombia y siempre hace un llamado a la unión y a la reconciliación. Ese mensaje hoy es más cierto y más necesario que nunca. Los colombianos debemos aprender ese ejemplo de no permitir más la polarización, no permitir más el odio porque eso no nos conduce a nada”.

Replicando el mensaje del Santo Padre, el alcalde de Cali insistió en la reconciliación “Siempre pensemos en construir puentes, más que en construir muros, busquemos la unión y busquemos la reconciliación, porque sin unión y sin reconciliación es imposible la paz y el desarrollo”.

Padre José González / Foto: Caraccol Radio Cali Ampliar

Durante la ceremonia de homenaje, el padre José González, párroco de la iglesia Inmaculado Corazón de María, ofreció una oración en memoria del pontífice argentino, resaltando su labor pastoral y su mensaje de unidad.

Play/Pause Padre José González 01:08 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El homenaje fue un acto de agradecimiento al Papa Francisco, quien a lo largo de su pontificado promovió incansablemente la defensa de los Derechos Humanos, el cuidado del medio ambiente y el diálogo entre culturas y religiones.

Plazoleta del CAM / Foto: Caracol Radio Cali Ampliar