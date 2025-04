Cali: 4 de mayo día de Maratón de Cali 2025 y día sin carro o “Día de la Movilidad Activa”.

Cali: 4 de mayo día de maratón y día sin carro

Cali se alista para vivir una jornada deportiva, de aire limpio y movilidad activa el próximo 4 de mayo, cuando se llevará a cabo la Maratón de Cali 2025 donde alrededor de 10 mil deportistas y aficionados correrán hasta 42 kilómetros por toda la ciudad.

Para beneficiar en la seguridad y control de los recorridos de la maratón se decretó el 4 de mayo como el primer día del 2025 sin carro y sin moto denominado “Día de la Movilidad Activa”.

Aunque por tradición el día sin carro es un día entre semana, logísticamente beneficia, en esta ocasión, la organización de la Maratón de Cali.

Se explica en el decreto del “Día de la Movilidad Activa” cómo se une el evento deportivo, avalado por World Athleticsd, con el día sin carro. “Que la articulación al evento deportivo se integra a la estrategia de la jornada denominada “DÍA DE LA MOVILIDAD ACTIVA” como una herramienta que fortalece la educación ciudadana, la cultura ambiental y la transformación del paradigma de movilidad. Asimismo, permite a la ciudadanía vivenciar los beneficios de una ciudad más limpia, ordenada y saludable, alineada con los principios de sostenibilidad urbana establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Integral de Movilidad Urbana -PIMU y las directrices de la Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional”.

El secretario de Deporte y Recreación de Cali Alexander Camacho explicó que la maratón tiene tres distancias: de 42 kilómetros, 15 kilómetros y 4.2 kilómetros y que el punto de parida será en la calle 9 con carrera 39.

Además de la maratón, se provechará el primer día sin carro del año para promover la salud en la actividad física con tres bicipaseos coordinados desde la alcaldía de Cali, según se incorporó en el decreto, con tres rutas diferentes: una desde Jardín Plaza, otra desde la carrera primera con calle 70, y una más desde el centro comercial Premier. Estas rutas buscan incentivar el uso de la bicicleta y promover una movilidad más saludable y sostenible.

“Que en desarrollo del evento deportivo Maratón de Cali 2025, la secretaria de Movilidad realizará actividades de Bicipaseo Integrado, diseñado para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, saludable y eficiente. Este recorrido contará con rutas seguras, acompañamiento por parte de autoridades de tránsito y puntos de apoyo logístico, fomentando la participación de personas de todas las edades”.

Según el decreto durante esta jornada la restricción de la movilidad vehicular será entre las 06:00 a.m. y hasta las 02:00 p.m., no podrán circular vehículos particulares, motocicletas, camiones, tractocamiones de servicio particular ni vehículos híbridos dentro del perímetro urbano de Cali. Sin embargo, estarán exentos, los vehículos del transporte público, los vehículos de funciones de alto nivel, como los de alcaldes, gobernadores, cuerpos diplomáticos y consulares, además de la fuerza pública, organismos de socorro, ambulancias, vehículos de salud, transporte de residuos sólidos y de alimentos, domiciliarios y guardas de seguridad debidamente acreditados.

También podrán movilizarse quienes tengan vuelos durante el periodo de la medida y las carrozas y los buses destinados al acompañamiento de servicios fúnebres.

Quien infrinja el decreto podrá ser sancionado con el código de infracción C-14: “transitar por sitios los siguientes sitios restringidos y/o en horas prohibidas por la autoridad competente y además el vehículo será inmovilizado (…) e) Durante los días y horas prohibidas por la autoridad competente”, que en el 2025 equivale a $603,939 pesos.

Este Día sin Carro y sin Moto busca no solo facilitar la maratón, sino también promover una cultura de movilidad activa y responsable en la ciudad, contribuyendo a reducir la congestión y mejorar la calidad del aire.