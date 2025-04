Menor de 8 años en Tunja, Boyacá, clama por medicamento que no le entrega Coosalud EPS

Tunja

De nuevo los problemas por la falta de entrega de medicamentos esenciales por parte de la Entidad Promotora de Salud, Coosalud, se presenta en la ciudad de Tunja. Esta vez una menor de 8 años necesita de unas inyecciones para continuar con su tratamiento, pero la EPS no ha hecho la entrega de este.

De acuerdo con el relato de su padre, la menor comenzó un tratamiento cuando estaba afiliada a Compensar EPS, quien le suministró la primera dosis del medicamento Triptorelina y la segunda dosis se la tenían que aplicar 84 días, pero tras la intervención de Compensar EPS fueron trasladados a Coosalud EPS y ahí comenzaron los inconvenientes.

“Nosotros estábamos afiliados en la EPS Compensar, donde llevamos la niña al endocrino y él le formuló unas ampollas de Triptorelina de 11.25 miligramos para retrasar el desarrollo de la niña. Ella tiene 8 añitos, entonces es necesario esas ampollas para retrasar su desarrollo. En Compensar, entonces, comenzamos el tratamiento. Le colocaron una ampolla y la otra se la tenían que aplicar 84 días después, los cuales se cumplieron el pasado 4 de abril, pero entonces fue cuando nos pasaron de Compensar a Coosalud y hemos estado desde el 19 de marzo hablando con Coosalud, llevándole los papeles, pidiéndole la ampolla y Coosalud lo único que ha hecho es tomarnos del pelo y a la fecha no nos ha entregado el medicamento”, indicó Henry Navarro Quintero, padre de la menor.

Según lo manifiesta Navarro Quintero, no se puede retrasar más ese tratamiento, ya que este tenía que seguirse en los tiempos estipulados para no perder el proceso.

“Ya vamos para otro mes que no se le coloca la segunda dosis a la niña. O sea, mejor dicho, vamos a perder todo el efecto de la primera inyección y no aplicarse esa segunda dosis haría que todo lo hecho se pierda. Estamos en la edad a tiempo, porque cuando comenzamos el tratamiento con Compensar, estábamos apenas de su edad y nos dijeron, que, si hubiésemos esperado 15 días más para iniciarlo, ya no se podría por la edad de ella. Entonces imagínense. Es sí o sí que tenemos que aplicarle cuanto antes esa inyección a la niña”, añadió.

Henry Navarro Quintero, quien ha hecho esta denuncia en la Superintendencia de Salud y señala que Coosalud ha hecho caso omiso a la entidad de vigilancia, inspección y control del Sistema General de Salud, hace un llamado urgente a Coosalud EPS para que le haga entrega del medicamento que necesita su hija de 8 años para poder continuar con su tratamiento.