“Estoy segura como mamá que está viva”: familiares de Tatiana Hernández claman por su regreso

Las autoridades en Cartagena aumentaron a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita encontrar a Tatiana Hernández, la joven bogotana que desapareció el pasado 13 de abril en la zona turística de Cartagena.

Pero más allá de la llamativa cifra, sus familiares se mantienen en cadena de oración para que vuelva sana y salva, y reciba el aprecio de unos seres queridos que 10 días después de su última notificación, aún confían en que se mantiene con vida.

“Estoy segura como mamá que Tatiana está viva, Tatiana está en tierra, alguien me la tiene en un lugar oculto, encerrado, y le pido a esta persona si está escuchando, que sea sensible porque a los seres humanos no se les hace eso”, dijo Lucy Díaz, madre de la desaparecida.

Habrá acto simbólico

La manifestación saldrá este miércoles 23 de abril a las 5 de la tarde desde el espolón cerca al antiguo Café del Mar, donde fue vista por última vez la joven estudiante de medicina, desde ahí recorrerá las calles del centro histórico hasta llegar a la plaza de la Paz sobre las 7 de la noche.

Entre tanto, continúan los operativos en el mar con Guardacostas de la Armada; también un grupo del Gaula investiga un posible secuestro.