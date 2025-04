Alocución presidencial: ¿Desacató el Presidente el fallo del Consejo de Estado?

En Hora20 el análisis a un Consejo de Ministros que fue vestido de alocución presidencial, lo cual, encendió la polémica por el incumplimiento por parte del presidente Petro al fallo del Consejo de Estado sobre la transmisión de los consejos por televisión. Después, los mensajes que está enviando el Gobierno con las 12 preguntas que irían en la consulta popular.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del CERAC, planteó que el presidente ya es reiterativo en la actitud de no acatar decisiones del Consejo de Estado o de otros altos tribunales que fallan en su contra. En esa medida, dijo que si el presidente buscaba hablar sobre fiebre amarilla, hay que preguntarse qué le quedó a la gente ayer sobre las medidas que se deben tomar para afrontar el riesgo que representa el brote de la enfermedad.

Sobre las preguntas de la consulta popular, dijo que están mal pensadas y mal hechas, “trabajo no se crea por una consulta popular ni por una ley ni por regulación, el salario de trabajadores no sube por consulta popular, la formalización laboral tampoco aumenta por consulta popular así la formalización esté en las preguntas, calidad de los trabajadores tampoco mejorará por estar en una pregunta”. En esa medida, dijo que la consulta está mal pensada, “pensemos que llega a ser aprobada por estar bien redactada porque quién está en desacuerdo con esa lista al niño dios, está bien escrita parta eso, si lo aprueba el Senado y es favorable por parte de los colombianos, es una papa caliente a la hora de legislar”.

Para María Alejandra Villamizar, periodista, columnista en El Espectador, Directora de la Fundación ConversaColombia, el presidente nos está llevando a la letra pequeña de los contratos, “decide lo que es o no es de un fallo claro de un Consejo de Estado diciendo que no se puede emitir los consejos de ministros por canales privados. El ejemplo de un funcionario público debe comenzar por el presidente y la sensación y el debate es válido y el tema de qué es o no lo que debe aclarar el Consejo de Estado cuando resuelva la impugnación”. También dijo que el tema del Presidente es que convierte el escenario en algo ordinario y quiere burlarse de lo que dice la justicia, “pero también de la audiencia que esperan lo extraordinario en la aparición de un presidente para extender su posición política. El espectro es del Estado, pero vale y hay contratos privados, existe derecho privado. Es una especie de expropiación, adquiere derecho y el presidente lo usa y lo quita porque allí hay contrato privado”.

De otro lado, envió un mensaje diciendo que los periodistas no son actores políticos, “no somos oposición, es control de ejercicio de poder que es nuestra tarea y la veeduría que es fundamental. Petro ha querido profundizar idea de actor político a los medios, muchos colegas dan papaya creyéndose el papel de opositores político y ahí en el tema de la exdirectora de Semana se confirma la regla y quedamos entones en el debate donde parece que Petro tiene razón; ese es el debate, pero no somos actores políticos”.

Sobre la consulta dijo que el juego está ya planteado por el Gobierno, que ningún sector político apostará por el NO y que la campaña se concentrará en la abstención. De otro lado, dijo que el escenario está lleno de disyuntivas porque si el Senado no aprueba la consulta se materializaría la idea que ha divulgado el Presidente sobre un bloqueo institucional.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, planteó que la acción de nulidad es correcta como mecanismo para enfrentar la decisión del Consejo de Estado, “el Presidente acoge la decisión aunque no la comparte porque de todas maneras el presidente tiene una función por cumplir y lo que hemos revisado es que no se cuestionan aspectos sobre veracidad sobre lo que plantea el presidente como reserva legal. Pero sí se privilegia el interés personalísimo de una persona al interés de informarse. En lo jurídico creemos que hay elementos válidos para impugnar decisión y que Petro se comunique con el pueblo vía espectro electromagnético que es público”.

En cuanto a la consulta, dijo que en últimas las preguntas presentadas responden a los deseos que se tiene para mejorar la situación de los trabajadores en el país, “llevarlas a consulta es el camino al que nos llevan cuando no permiten que los argumentos sean discutidos como no se permitió en el Senado en Comisión Séptima”. Por último, dijo que desde la oposición hay un intento por ridiculizar las preguntas que surgen de la misma ciudadanía.

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, Magíster en Acción Política y Participación Ciudadana, planteó que la impugnación del fallo del Consejo de Estado presentado por el Presidente no suspende los efectos de la sentencia, “esa decisión protege derechos fundamentales como información, opinión, evitar el abuso de poder del presidente y derechos de propiedad privada de concesionarios que han licitado y fueron adjudicados en el uso del espectro. Obviamente, al amparo de esta y otras decisiones los canales pueden decir que respetan el fallo del Consejo de Estado antes que orden de transmitir consejos de ministros que han sido ya limitados por sentencia del consejo”.

Resaltó que el error del gobierno es que se confunde a la opinión y al debate cuando se dice que como quiera que el Presidente es actor político y, por lo tanto, tiene patente corso para una cantidad de cosas, “entre otras desconoce el fallo de lo contencioso-administrativo y otras decisiones. Lo que ha dicho la Corte y Consejo es que Presidente funciona en condición de servidor público y está limitado a lo que le exige la ley y es hacer las alocuciones con características de excepcionalidad y unilateralidad”.